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    清點豹式戰車庫存 德國萊茵金屬：豹1與豹2共139輛

    「豹2」製造商萊茵金屬表示，若烏克蘭有需要，目前庫存的豹式戰車數量約有139輛。圖為豹2戰車。（美聯社）

    「豹2」製造商萊茵金屬表示，若烏克蘭有需要，目前庫存的豹式戰車數量約有139輛。圖為豹2戰車。（美聯社）

    2023/01/24 10:56

    〔即時新聞／綜合報導〕德國是否放行歐洲各國向烏克蘭援助製「豹2」（Leopard 2）主戰車，成為烏俄戰爭近期最受關注的話題，「豹2」製造商萊茵金屬表示，若烏克蘭有需要，目前庫存的豹式戰車數量約有139輛，包括51輛「豹2A4」型，以及舊款的「豹1」戰車。

    綜合外媒報導，針對萊茵金屬可以提供的豹式戰車數量，萊茵金屬發言人指稱，可能會在今年4月至5月之間交付29輛「豹2A4」戰車，另外22輛「豹2A4」戰車則是需要重大檢修，需要花費將近1年時間，可能會在今年底或明年初交付。

    另外，萊茵金屬庫存中還備有88輛舊型的「豹1」戰車可供使用，但目前交付期程未定，也不清楚是否會提供烏克蘭「豹1」戰車。

    歐洲各個使用「豹2」戰車的國家若要提供「豹2」給烏克蘭，必須得到德國同意，不過波蘭總理莫拉維茨奇23日表示，就算德國不同意，華沙當局也會自行決定是否將之送往烏國。而德國外長貝爾伯克22日受訪時曾說，波蘭尚未要求德國允許其提供烏克蘭豹式戰車，但若波蘭詢問，「德國不會阻撓」。然而貝爾伯克是否代表德國政府立場轉變，仍有待觀察。

    萊茵金屬表示，庫存中還備有88輛舊型的「豹1」戰車可供使用。圖為土耳其陸軍的「豹1」戰車。（法新社）

    萊茵金屬表示，庫存中還備有88輛舊型的「豹1」戰車可供使用。圖為土耳其陸軍的「豹1」戰車。（法新社）

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