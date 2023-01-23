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    紐西蘭總理閃辭 繼任者痛批厭女霸凌

    即將上任的紐西蘭總理希金斯（左）22日表示，有「一小群紐西蘭人」必須為霸凌前總理阿爾登（右）負責。他還說，男性有責任消除厭女症。（美聯社）

    即將上任的紐西蘭總理希金斯（左）22日表示，有「一小群紐西蘭人」必須為霸凌前總理阿爾登（右）負責。他還說，男性有責任消除厭女症。（美聯社）

    2023/01/23 13:58

    〔中央社〕即將上任的紐西蘭總理希金斯為前總理阿爾登於任內接獲「可惡」威脅打抱不平，並矢言將會保護自己的家人。

    阿爾登（Jacinda Ardern）19日無預警請辭，紐西蘭執政工黨22日選出由44歲的希金斯（Chris Hipkins）接替出任黨魁，成為紐西蘭第41任總理。希金斯是工黨唯一提名人選。

    英國廣播公司（BBC）報導，阿爾登近年來接獲愈來愈多威脅，包括一名男子在YouTube發布影片，自稱有權因為叛國罪而「射殺總理」。

    希金斯22日獲黨員一致投票支持後仗義表示，有「一小群紐西蘭人」必須為霸凌阿爾登負責。他還說，這種行為「並不代表我們國家整體」。

    他並稱，男性有責任消除厭女症。

    希金斯說，他理解坐上領導人位置，就代表他成了「公共財」，但他的家人卻不是，他希望自己的孩子能有一個「正常紐西蘭孩子的童年」。

    去年6月公布的數據顯示，阿爾登在過去3年接獲的威脅幾乎暴增至3倍，而據當地媒體報導，至少有8起針對阿爾登的威脅案已進入法律系統，包括前述在YouTube張貼威脅影片的男子。

    2022年1月有多處住家收到威脅要「除掉」阿爾登的手寫傳單，警方也對此展開調查。

    紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）訪問前情報人員布查南（Paul Buchanan），他認為阿爾登需要比任何一名前任紐西蘭總理更多的維安與保護。

    路透社報導，希金斯獲選為總理後今天對各家媒體表示，他的政府將「迅速」重新衡量政策優先順序，並檢視當前政策是否有縮減必要。

    希金斯說，政府將再次關注民眾的生計議題，包括通貨膨脹，以及其他多項政策，但他並未詳述。

    執政工黨目前支持度落後於反對黨，且紐西蘭預料下個季度陷入衰退，大選又將於10月14日舉行，因此希金斯將有一場硬仗要打，但他依舊態度樂觀。

    他說：「我很樂觀，我有許多支持，且我認為紐西蘭給了我一次公平的機會。」

    工黨正在推行一系列不受歡迎，或被許多選民認為太過昂貴的政策，包括提議合併國有廣播電台和電視台，以及對水利基礎設施的所有權進行全面改革。

    阿爾登正式辭職後，希金斯預計將於25日宣誓就職總理。

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