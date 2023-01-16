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    中國解封失敗釀人禍 專家：恐現「大躍進」以來最大死亡潮

    中國病歿人數暴增，火葬場不堪重負，喪葬也出現擠兌。圖為去年底，家屬在北京一家殯儀館領取病逝親人的骨灰。（美聯社）

    中國病歿人數暴增，火葬場不堪重負，喪葬也出現擠兌。圖為去年底，家屬在北京一家殯儀館領取病逝親人的骨灰。（美聯社）

    2023/01/16 20:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國1月8日起「全面解封」後，染疫及死亡人數暴增，其禍害堪比65年前毛澤東推動大躍進所導致的大饑荒。美國之音（VOA）引述分析人士看法指出，獨裁國家重蹈災難性的歷史覆轍並非巧合，純屬制度和獨裁者個人政治野心使然，而中國民眾恐面臨自大躍進以來最大規模的死亡事件。

    VOA指出，儘管武漢爆發疫情以來這3年中感染人數和染疫病亡人數的真實情況官方秘而不宣，但一些科學分析和估計認為，相關數字遠遠超過世界其他各國公佈的本國數字，有評論指中國正在蒙受「毛時代大饑荒以來的最嚴重災難」。

    報導提到，漢學家、軍事家本‧勞森（Ben Lowsen）1月5日在《外交家》雜誌上發文說，中國人民現在恐面臨「自大躍進以來最大規模的死亡事件」。他說，在1958年至1961年，毛的政策導致了2000萬或更多的人死於饑荒，在混亂和悲劇之中，中共當局決定不提供饑荒中死亡人數的統計數據。

    勞森說，「一個不祥的對照是，今天的習近平政府基本上也放棄了提供COVID-19統計數據。」

    報導指出，也許獨裁者的心態都是相通的，所以歷史悲劇才會在現實中反覆重演。在毛澤東時代，「三面紅旗」的大躍進造成餓死數千萬人的大饑荒，當時各國政府都希望援助中國，均遭北京拒絕。

    3年來，制度優越和「東升西降」，一直是北京宣傳所謂防疫成功的主軸。不久前，德國與美國都表示有意協助中國抗疫，但北京均婉拒，稱中國有制度優勢、有能力自行因應。近日中方與輝瑞公司因價格談不攏而放棄進口「Paxlovid」武肺特效藥，在中國社會引起強烈批評。

    研究中共政治運動史的專家、加州州立大學的漢學家宋永毅教授告訴VOA，65年前大饑荒和當下大瘟疫在中國出現的種種亂象，都指向制度問題和獨裁者的政治野心烏托邦，而北京打腫臉充胖子，只是為了保全習近平誇下海口的所謂制度優勢及其面子。

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