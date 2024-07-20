維安漏洞+1！川普槍手行凶前 多次操控無人機偵察場地

川普13日在賓州巴特勒的造勢活動遭遇槍擊，現場一片凌亂。（法新社）

2024/07/20 16:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「華爾街日報」19日獨家報導，本月13日對川普進行暗殺的槍手庫克斯，在行動的數小時前，曾操控無人機飛越造勢活動現場，再添一筆維安漏洞。

了解此事的執法官員透露，川普13日傍晚6時許在賓州巴特勒郡的造勢大會登場，而槍手庫克斯在數小時前，操控無人機對集會所在的農業展覽場進行多次勘察。他最後在舞台附近的建物屋頂發射至少6發子彈，導致1名觀眾死亡，另外2人重傷，川普的臉部被擦傷。秘勤局狙擊小組開槍還擊，當場擊斃庫克斯，但他的行凶動機仍是謎。

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官員表示，使用無人機只是庫克斯策劃攻擊的方式之一。在川普競選團隊宣布集會活動後不久，他就開始研究行動，並於7月7日註冊參加這場活動。幾天後，他還參觀農業展覽場進行考察。

事件當天，庫克斯還帶著2枚自製炸彈前往會場，這些炸彈似乎是為遙控引爆而設計，因為它們裝有接收器，類似於用於遠端燃放煙火的裝置。調查人員在庫克斯停在靠近場地的車裡發現簡易炸藥，還有一個彈道載體或背心，裡面裝有3個30發彈匣，這表明他可能想進行更大的屠殺。

不僅如此，近幾個月來，庫克斯家中收到幾個標有「危險物品」的包裹。他在網路上搜尋川普集會的日期，但也搜尋有關下個月民主黨全國代表大會和拜登總統的訊息，讓調查人員更難確定他是否基於某種意識形態而犯案。

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