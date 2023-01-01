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    中國防疫政策急轉彎 英媒：習近平權威無形中被削弱

    英媒指出，習近平防疫政策急轉彎，已在無形中衝擊其權勢。（美聯社）

    英媒指出，習近平防疫政策急轉彎，已在無形中衝擊其權勢。（美聯社）

    2023/01/01 21:31

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國衛報旗下《觀察家報》（Observer）1日發表評論，指中國近月來防疫政策髮夾彎，卻未能適當應對疫情升溫，在在顯示國家主席習近平做出「巨大誤判」，其權威可能已在「看不到」的地方遭到削弱。

    評論指出，習近平在新年談話中宣稱，中國共產黨政府致力於「人民至上、生命至上」，國家站在「歷史正確的一邊」，但在許多中國民眾─尤其是在疫情中為所愛之人爭奪醫療資源的人─眼中，這套說詞聽來空洞。

    官方紀錄顯示，中國目前染疫身亡人士僅5200多人，但官方宣傳機器描繪的美好畫面，與社群平台上和各地傳述的情形有著天壤之別。英國醫療資訊分析公司Airfinity等外國專業機構更推測，中國目前一天恐怕多達數千人染疫亡，接下來還會增加。

    中國官方宣布解除大部分防疫措施3週以來，各地醫院急診室被絕望的病患擠爆，醫療用品供不應求，從抗病毒藥到基本的止痛劑一律被搶光，火葬場排隊人潮之多，還得勞駕警方巡邏維持秩序。

    疫情爆發3年來，中國政府堅稱「清零」政策拯救人命，並以英國等其他國家染疫人數直線上升、疫情失控為對照，宣揚北京防疫成果勝於各國，這成功抑止中國人民當初對武漢瞞疫的憤慨。

    然而，中國人民如今對於國家為何在巨大代價下維持這麼長的「清零」政策，又為何幾乎沒有為解封做準備的疑問，非常有可能削弱習近平的權威，即使在中共不為外人道的領導機制高牆內，習近平的權力並未受到肉眼可見的傷害。

    新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示：「（中國）人民想要相信官方說法，但當他們看到自己生活圈的種種跡象，尤其是親朋好友的處境，他們對政府的信心就愈來愈低。當人們親眼看到親友受苦、過世，政府便無法透過宣傳機器轉移焦點。」

    美國智庫「亞洲協會」（Asia Society）美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）則表示：「習近平在中國實際上是不會受到公眾評論影響的，但我的中國友人都對習在政策上的矛盾直搖頭。」

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