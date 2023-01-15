中國突通報近6萬人染疫死亡 WHO：務必提供更多資訊

昨日中國國家衛健委突通報，過去約1個月來，染疫相關死亡病例數近6萬人，對此世界衛生組織（WHO）呼籲中國務必要增加透明度，提供更多疫情資訊。圖為WHO秘書長譚德塞。（歐新社）

2023/01/15 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前宣布鬆綁武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策後，對疫情真實數據避而不談，引發各國質疑，昨日中國國家衛健委突通報，過去約1個月來，染疫相關死亡病例數近6萬人，對此世界衛生組織（WHO）呼籲中國務必要增加透明度，提供更多疫情資訊。

中國去年12月放棄清零防疫政策後，也停止更新疫情數據，引發外界質疑蓋牌、低報染疫死亡人數。此前官方紀錄一直顯示只有數十人不治，直到本月14日中國衛健委突通報，從2022年12月8日至2023年1月12日間，全國醫療機構所累計武漢肺炎相關病歿數為5萬9938例，其中有5503人死於武漢肺炎引起的呼吸衰竭。逝者平均年齡是80.3歲，65歲以上約佔90.1%。中國衛健委醫政司司長焦雅輝聲稱，發燒和急診診療量皆已度過高峰期。

請繼續往下閱讀...

對此WHO發布聲明，表示秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在與中國衛健委主任馬曉偉通話時，呼籲中國務必要深化合作和增加透明度，提供更多疫情資訊。WHO也表示，目前正在分析這項資訊，以更為了解中國疫情狀況和這波疫情的影響，WHO也將繼續與中方合作，提供技術建議和支持。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法