鬆綁後首公布數據 中國未脫高峰期

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光分析，目前尚未迎來重症高峰，估計發病高峰還會持續二至三個月。圖為上海地鐵站一位旅客身著防護衣。（歐新社）

2023/01/15 05:30

近月在院確診死亡6萬人

〔編譯林雨萱／綜合報導〕中國國家衛健委十四日通報，去年十二月八日至本月十二日止，全中國醫療機構累計發生在院武漢肺炎感染相關死亡病例數五九九三八，其中五五○三人因武肺病毒導致呼吸功能衰竭死亡、五四四三五人為基礎疾病合併武肺感染死亡，這是北京當局鬆綁防疫措施以來，首次對外公布相關死亡數據。上月中國才宣布，病毒導致肺炎及呼吸衰竭死亡才歸類為染疫死亡。

確診死亡9成65歲以上

中國國家衛健委醫政司司長焦雅輝指出，死亡病例平均年齡八十．三歲、六十五歲以上約占九十．一％，其中八十歲及以上約占五十六．五％。至於染疫趨勢，焦雅輝提到，發燒和急診診療量皆已度過高峰期，前者是在去年十二月廿三日以二八六．七萬人次達到最高，後者高峰則是二日的一五二．六萬人次；不過，住院重症人數在五日以十二．八萬達到高峰之後，呈波動下降趨勢，並於十二日減少至十．五萬人，目前仍未脫離高峰期。

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高峰還會持續2至3個月

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光日前分析，目前尚未迎來重症高峰，而且重症高峰期時間較久，估計發病高峰還會持續二至三個月。他說明，這次疫情流行是波浪式，一波接著一波，先是北京，接續是廣州、成都、重慶等，雖然北京已度過流行高峰，但是重症高峰尚未到來，部分地區可能會出現大城市迎來高峰，但是農村還沒開始的情況。他警告，農村有大量「老弱病殘」，而且醫療基礎和防護條件差醫療條件差，關鍵在於如何落實防控策略。

二次感染率3％ 症狀仍明顯

湖南中醫藥大學附屬第二醫院陳姓醫師向「自由亞洲電台」（RFA）表示， Omicron變異株大流行之後，二次感染率明顯上升，數據顯示，三百萬名染疫者當中有十萬人是二次感染，約為三％。另位河北省石家莊的醫師也表示，北京、山東、四川等地，許多民眾首次確診並康復一個月之後，再度染疫，而且通常有明顯症狀。

到一月底 估北京92％染疫

根據《自然醫學》期刊刊登的最新中國疫情研究，北京市兩千兩百萬人口到一月底時，將有九十二％染疫。在去年十二月廿二日，北京已有七十六％人口染疫。

中國國家衛健委十四日通報，近一個月來，全中國累計發生在院武漢肺炎感染相關死亡病例數五九九三八。圖為十四日春運期間上海地鐵站擠滿大批旅客。（歐新社）

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