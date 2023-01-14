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    好突然！中國官方曝36天近6萬病歿 專家懷疑：恐已超過100萬

    中國今日指出，自12月初取消「清零」以來，有近6萬人死於武漢肺炎等相關因素，然而仍有許多專家評估，中國真正死亡人數應該超過100萬。 （彭博）

    中國今日指出，自12月初取消「清零」以來，有近6萬人死於武漢肺炎等相關因素，然而仍有許多專家評估，中國真正死亡人數應該超過100萬。 （彭博）

    2023/01/14 22:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國今（14）日指出，自12月初取消「清零」以來，有近6萬人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）等相關因素，該數值比中國先前所提供官方死亡人數還要飆升許多，然而仍有許多專家評估，中國真正死亡人數恐怕已超過100萬人。

    綜合外媒報導，中國國家衛健委醫政司司長焦雅輝今日下午突然宣布，從去年12月8日截至今年1月12日，全國醫療機構所累計武漢肺炎相關病歿數為5萬9938例，逝者平均年齡是80.3歲，光是65歲以上就大約佔90.1%。其中有5503人死於武漢肺炎引起的呼吸衰竭。

    焦雅輝指出，死亡人數中，有90%以上患有其他疾病，包括心血管疾病、晚期腫瘤和代謝性疾病等。焦雅輝進一步說明，對於有呼吸系統疾病，以及心腦血管疾病等的老年人來說，冬天是身體尤其脆弱的時期，再加上近期武漢肺炎肆虐，無疑加劇老年人病死的狀況。

    據報導，隨著北京當局近期對於確診死亡人數採取更狹義的定義，換句話說，中國只針對「因武漢肺炎而引起呼吸衰竭」死亡的人進行統計，再加上北京當局亦不再頻繁公佈疫情相關數據，導致中國因疫情所受損害難以衡量。

    不論是專家，抑或是社群媒體，都一致認為中國實際確診死亡人數絕對遠高於官方統計數據。有消息指出，官方數值與正在殯儀館排隊「棺材」以及離開醫院「運屍袋」等狀況明顯不符。

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