中國客大舉免驗通關！香港確診數趨緩 澳門遊客創疫情以來紀錄

澳門旅遊局統計，昨日訪澳單日遊客量逾4.6萬人，是自疫情傳播以來最高的紀錄。圖為澳門葡京酒店（圖左）與永利娛樂場（圖右）。（彭博）

2023/01/14 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（14）日新增7749例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，連續5天確診數維持在1萬例以下。而澳門旅遊局統計，昨（13）日訪澳單日遊客量逾4.6萬人，也是自疫情傳播以來最高的紀錄。

綜合外媒報導，香港疫情持續回穩，今天7749例，比昨天減少511人；至於境外移入為186例；死亡人數方面，今日新增54名患者死亡，7日內平均死亡人數微降至67.3人，死亡率為0.45％，累計死亡人數1萬2747人。

請繼續往下閱讀...

Omicron亞型變異株方面，香港衛生防護中心今天也發現6例變異株本土個案，分別是3例BF.7、3例BQ1.1，其中，BQ1.1已累計210例。

澳門疫情方面，根據應變協調中心數據，昨（13）日僅新增9例確診，其中有3名患者死亡，2男1女，年齡介於94歲到99歲。

另外，隨著8日免驗核酸「通關」政策實施，從中國大陸入境澳門觀光旅遊人數暴增，已連續2天逾4萬人造訪，昨天甚至來到4.6萬名旅客訪澳，比去年日均遊客量還上升198.5%，是自疫情傳播以來，最高單日遊客量，其中有近3.7萬中國旅客。澳門旅遊局預估，接下來碰上春節假期，遊客量會繼續成長。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法