回穩！香港增8260確診 澳門醫療資源充足

香港今日新增8260例武漢肺炎確診，創去年11月底後新低。（彭博）

2023/01/13 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（13）日新增8260例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，創去年11月底後新低。澳門公布昨天僅新增16例，澳門衛生局局長透露目前醫療資源充足。

綜合外媒報導，香港確診人數降至9000人以下，今天8260例，比昨天減少948人，是繼去年11月30日後最少的數據；至於境外移入為228例；死亡人數方面，今日新增71名患者死亡，7日內平均死亡人數微升至69.9人，死亡率為0.45％，累計死亡人數1萬2693人。

請繼續往下閱讀...

Omicron亞型變異株方面，香港衛生防護中心今天也發現9例變異株本土個案，分別是2例BF.7、3例BQ1.1、2例XBB1.5及2例XBB，其中，BQ1.1已累計207例。

澳門疫情方面，根據應變協調中心數據，昨（12）日新增16例確診，其中有4名患者死亡，2男2女，年齡介於89歲到90歲。

另外，澳門衛生局局長羅奕龍指出，自上個月22日澳門疫情達高峰後，目前住院人數明顯下降，而在隔離治療設施上，比起高峰時單日約100人入住，現在每天平均僅十幾個人，明顯看出疫情在回穩的狀態，且醫護人力資源目前也相對充足。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法