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    2022年中國人口將歷史性下降 專家估「疫情惹的禍」

    中國將在1月17日公佈「2022年官方人口」數據，專家估計去年中國人口會降至歷史新低點，其中最關鍵因素就是在於武漢肺炎對中國造成一系列的損害。（歐新社）

    中國將在1月17日公佈「2022年官方人口」數據，專家估計去年中國人口會降至歷史新低點，其中最關鍵因素就是在於武漢肺炎對中國造成一系列的損害。（歐新社）

    2023/01/13 20:17

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國將在1月17日公佈「2022年官方人口」數據，專家估計去年中國人口會降至歷史新低點，其中最關鍵因素就是在於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）對中國造成一系列的損害。

    綜合外媒報導，有人口統計學家推測，中國人口將在2022年出現自1961年大饑荒後，61年來第一次呈現下降的數據，該變化無疑會對全球經濟和世界秩序產生深遠影響。

    據報導，中國總人口於2021年增加48萬，達到14.126億人。聯合國專家預測，今年起中國人口會開始呈下降趨勢，到2050年中國人口會減少1.09億人，未來印度將超過中國成為世界第一人口大國。

    此外，《彭博》報導，中國出生率有望創下歷史新低，去年出生人口可能少於1000萬，不僅低於2021年的1060萬，還創下連續6年減少，同時也創下1949年中共建國來的最低水準。

    其實自2021年以來，北京當局持續嘗試採取鼓勵生育措施，包括減稅、延長產假、加強醫療保險及住房補貼等，但截至當前成效並不理想。

    智庫「育娃人口研究」解釋，左右中國生育率因素包括兒童教育財政負擔，還有近年武漢肺炎影響，導致經濟不景氣，降低了生產意願。

    據《路透》報導，有位31歲中國女性坦言，過去這3年來在政府嚴格執行「封鎖」政策，讓她不敢生孩子，如今政府雖已不再「清零」，但伴隨來的醫療設施崩潰，以及疫情肆虐，更是完全打消她生育的念頭。

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

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