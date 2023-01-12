踢爆中國疫情蓋牌 《彭博》：連3天未通報數據

中國疫情大爆發，卻遭美媒踢爆已連3天未更新通報每日感染數據。圖為上海長海醫院擠滿許多疑有武肺症狀就診的老年人。（美聯社）

2023/01/12 22:59

〔編譯楊芙宜／台北報導〕《彭博新聞》（Bloomberg）今（12）日報導，中國已連續3天沒有更新通報武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）每日感染數據，資訊真空正掩蓋中國疫情真實影響，促使全球對疫情快速擴散恐導致變種病毒出現的擔憂升高。中國當局上次發布武肺每日最新感染情況是在本週一。

報導指出，週一中國發布的武肺感染最新情況通報包括新確診病例約1萬4000例、比前一天增加逾1100例，重症病例共7557例；即使這些數字在他們取消常態性檢測後，已被認為無意義。

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報導說，中國當局迄今沒有正式通知將會停止發布相關數據，但衛生官員上個月表示，在新冠病毒感染調整為「乙類乙管」之後，數據發布頻率最終將回歸到每月公布一次，但未說明調整的具體日期。

《彭博新聞》多次致電中國疾病預防控制中心和國家衛健委疾控部門，電話均未接聽。

中國防疫政策上個月突然逆轉後，缺乏相關疫情統計數字，引發武肺疫情快速擴散可能導致病毒突變的擔憂，包括日韓等多國針對自中國入境的旅客推出新防疫限制。世界衛生組織（WHO）11日就再次呼籲中國提供更多的疫情數據，並強調必須分享有關傳播蔓延病毒株、城市和鄉村地區的疫情正在上升或下降的資訊。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）在記者會上表示，WHO相信「在中國的死亡人數嚴重低報」，再次批評中國未分享可靠的疫情資訊。萊恩將此歸咎於北京當局對COVID-19死者的狹隘定義，並指出「需要鼓勵公衛體系醫生通報這些病例」，而不是嚇阻他們。

中國目前染疫人數爆炸性增長，以數億計，醫院人滿為患，但中國官方通報數據為：過去一個月（自去年12月至今），共確診約12萬多例，只有37人死於武漢肺炎。這使中國民眾和國際社會均感到難以置信。

《華爾街日報》指出，中國統計武肺病例如此低的死亡數不符合流行病學預測模型，而中國各地重症加護病房爆滿、火葬場不堪重負等跡象，以及一些人公開表示他們的親人在感染武肺後去世，種種情形都與中國官方統計的死亡病例數差異很大。

《華盛頓郵報》根據中國多地衛星圖及與受訪者的描述報導，火葬場排隊等候親人火化是近來各地都出現的現象，反映中國疫情的真實規模與政府發布的訊息差異甚大。

美國之音（VOA）報導，中國知名公共知識份子章立凡轉引中國境內死者親屬揭露，「現在（中國各地）醫院在公開造假，且逼你配合造假。你是不是想鬧事？死亡證明只要寫上新冠，就要經醫院核查，如果核實，還要上報市衛健委，市裡要報省裡，省裡要報國家衛健委。你是不想讓你母親火化了嗎？」

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