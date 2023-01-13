嫌氧氣機太吵......73歲婦二度關機 害鄰床病友缺氧身亡

德國一名73歲婦人受不了氧氣機噪音，擅自將其關閉，導致隔壁床病患死亡。示意圖。（法新社）

2023/01/13 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕太誇張！德國一名73歲婦人去年住院期間，因為受不了同病房隔壁床79歲病患使用氧氣機發出的噪音，因而二度將機器關掉，導致該名病患因缺氧死於併發症。

綜合外媒報導，73歲的哈坦（Hatun C.）回到家鄉土耳其度假時感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），回到德國後精神狀況不佳，去年11月被送進曼海姆迪亞科醫院（Diako Hospital）；當時同間房住著79歲的希拉（Hilal K.），她本來因為心房顫動住院，不過在院內確診，被送往武肺病房，還必須使用氧氣機。

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不過，氧氣機發出的噪音讓哈坦難以忍受，在夜裡難以入眠，於是她便擅自將其關閉，不過被院方人員發現，還被嚴厲斥責一頓，想不到她卻又二度關閉氧氣機，讓希拉出現缺氧情形，儘管醫療人員極力搶救，希拉仍就死於缺氧併發症。

去年11月30日，哈坦依殺人未遂罪被逮捕，他的兒子艾丁（Aydin C.）辯稱，母親會有這樣的行為，是因為不懂德語，加上對於機器不熟悉，才會發生這樣的憾事。目前，該案仍在調查中，如果最後法院依殺人未遂判刑，哈坦可能面臨數年的刑期。

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