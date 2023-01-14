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    中國搶藥潮 香港類限購令每人最多3盒退燒藥

    針對搶藥潮，香港當局找來港九藥房總商會發布每人最多60顆限購令。（取自網路）

    針對搶藥潮，香港當局找來港九藥房總商會發布每人最多60顆限購令。（取自網路）

    2023/01/14 12:54

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情大爆發，在香港引發搶藥潮，香港當局昨表示，「退燒止痛藥每人合理份量不多於60顆、藥水也不超過300毫升」，換算為每人最多3盒退燒止痛藥。港九藥房總商會已經發出通知給會員，雖然通知沒有強制力，但是呼籲各藥局參考。

    港媒日前就曾報導，中國疫情再起，自中國與香港兩方宣布8日恢復通關來往不必隔離後，香港多處藥局、藥妝店退燒藥、感冒藥都被搶光，搶購潮延續至今，香港議員陳凱欣批評，市面上已經出現「有錢都買不到」地步，各議員更要求處理此狀況。

    香港部分藥局則自發實施限購，香港當局昨宣布，除非醫生建議外，退燒止痛藥零售上，每人不超過60顆、藥水也不超過300毫升。

    立法會批發及零售界議員邵家輝解說，市面藥品供應緊張原因相信是有人大量購買、囤積藥物導致，港九藥房總商會已經向會員發出限購建議，每位消費者限購3盒退燒止痛藥或一定額度藥水。

    邵家輝表示，此建議為呼籲性質，沒有特別強制力，不過總商會很團結，他相信大部分商會會員將幫忙。

    另外，針對中港通關是否導致搶藥潮狀況更加劇，邵家輝回應，不排除大家有此憂慮，但有許多中國朋友反應對藥品需求已經不高。

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