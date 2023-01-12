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    WHO憂中國春節「返鄉」疫情崩潰 點名老人為高危險族群

    世界衛生組織（WHO）譴責中國死亡人數嚴重低報，也對於春節「返鄉潮」可能造成疫情進一步惡化提出警告。圖為上海虹橋火車站候車大廳。（彭博）

    世界衛生組織（WHO）譴責中國死亡人數嚴重低報，也對於春節「返鄉潮」可能造成疫情進一步惡化提出警告。圖為上海虹橋火車站候車大廳。（彭博）

    2023/01/12 22:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍處於水深火熱中，世界衛生組織（WHO）除譴責中國死亡人數嚴重低報，也對於春節「返鄉潮」可能造成疫情進一步惡化提出警告。

    綜合外媒報導，針對中國疫情，WHO表示，目前中國所提供數據不透明，北京當局仍嚴重低估染疫死亡人數。此外，由於中國農曆新年假期於本月21日正式開始，勢必會有許多生活於大城市民眾計畫返鄉，WHO預測，疫情傳播速度會變快，而傳播範圍毫無疑問會擴大，尤其年邁的長輩更是高危險族群。

    WHO進一步說，疫情從中國各大城市蔓延到醫療資源相對薄弱的農村地區，會導致醫院與火葬場不堪重負，「春節期間將會是北京當局該如何控制病毒的一大挑戰」。

    自從北京當局上個月放寬限制，解除「清零」，突如其來的政策大轉彎讓中國人民面臨感染武漢肺炎的風險，其中包括許多未完全接種疫苗的高齡人口。

    據報導，有中國健康專家於微博發文，呼籲人們在假期期間盡量避免與「老年長輩接觸」等警告，引起許多轉發與關注。有網友說，「非常中肯的建議，回到家了，還是要把長輩的健康放在第一位」，另一位網友留言，他們家不敢去探望奶奶，只會在她家門口留下禮物給她。

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

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