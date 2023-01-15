車臣「抖音軍」沉寂 俄「戰神」開酸：俄軍沒打勝仗缺素材

車臣「抖音軍」的發片量銳減。（擷取自影片）

2023/01/15 22:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕車臣自治共和國總統卡德羅夫麾下在俄烏戰場助陣的子弟兵屢屢「擺拍」造假鬧笑話，被外媒封為「抖音軍」（TikTok Force）。不過外界觀察到，近來「抖音軍」在前線「銷聲匿跡」，發片量也大幅減少。俄國傳奇指揮官斯特列爾科夫（Igor Strelkov）狂酸，這是因為俄軍最近沒打勝仗，卡德羅夫找不到拍攝素材，沒辦法拍到網上炫耀，所以才會銷聲匿跡。

本名吉爾金（Igor Girkin）的斯特列爾科夫，不僅出身格魯烏特種部隊（GRU Spetsnaz），還曾擔任頓內茨克親俄分離主義政府的「國防部長」。由於斯特列爾科夫8年前在俄國掠奪克里米亞地區的行動中戰功彪炳，被不少俄國人封為「戰神」。

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過去總是展現對俄政府忠誠的斯特列爾科夫，近期卻一反常態，多次在網上公開表達對俄總統普廷戰略的不認同。據悉，斯特列爾科夫為了解烏俄衝突前線狀況，自願作為民兵到前線參與作戰，結果讓他對俄軍表現更加失望。

斯特列爾科夫13日又社群平台Telegram開砲，指在戰鬥最激烈的烏東巴赫姆特（Bakhmut）地區，只見俄國正規軍和「瓦格納集團」（Wagner Group）傭兵在前線廝殺，人數2萬的車臣部隊哪裡去了？

一向嘴毒的斯特列爾科夫表示，車臣部隊每次都是在俄軍和頓巴斯民兵取勝後才過去擺拍，根本沒有發揮多少戰鬥力，而為俄軍最近沒有打勝仗，卡德羅夫找不到拍攝素材，沒辦法拍到網上炫耀，所以「抖音軍」才會銷聲匿跡。

格魯烏特種部隊退役上校斯特列爾科夫坦言，俄軍正面臨戰敗風險。（美聯社資料照）

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