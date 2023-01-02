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    打臉車臣「抖音戰神」！姪子在克里米亞施暴影片曝光

    車臣領導人的侄子伊布拉吉莫在克里米亞被捕。（取自Telegram）

    車臣領導人的侄子伊布拉吉莫在克里米亞被捕。（取自Telegram）

    2023/01/02 14:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據俄媒報導， 俄國總統普廷的小弟、車臣自治共和國總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）的侄子伊布拉吉莫（Hasan Ibragimov）與另外4名車臣武裝人員，上週因參與調戲良家婦女並施暴，在克里米亞被捕。卡德羅夫駁斥相關消息是假新聞，不過相關監控畫面已曝光，打臉卡德羅夫護航姪子的辯解。

    報導稱，伊布拉吉莫一夥人在克里米亞首府辛費羅波（Simferopol）一間酒吧消費期間，有一人摸了一名女孩的臀部，女孩的男友上前爭論時，慘遭伊布拉吉莫等五人圍毆。後來警察趕到後，他們又與警察發生了衝突，其中一人踢了警察一腳，最後伊布拉吉莫夫等人被警察噴胡椒噴霧，成功制服。

    推特帳號「@Tendar」公布了酒吧外監控攝影機拍下的畫面，顯示伊布拉吉在那裡和手下殘忍地毆打了一名為女朋友挺身而出的顧客，當該男子跌倒時，他們仍繼續踢他。

    據報導，伊布拉吉莫是德羅夫子弟兵、車臣「阿赫馬特」（Akhmat）特種兵團的分隊隊長，也在被占領的烏南地區擔任「觀察員」，他與其他嫌疑人都不認罪，但該事件已被監控攝影機拍了下來，成為罪證。

    車臣部隊在俄烏戰爭期間因屢拍攝造假影片，被譏稱為「抖音軍」（TikTok Force），其領導人卡德羅夫被冠上「抖音戰神」等封號。

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