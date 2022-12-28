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    烏克蘭反擊！拍影片酸爆車臣「戲精」總統

    烏克蘭找來演員扮演「卡德羅夫」，設計卡德羅夫被烏克蘭特種部隊團團包圍生擒的搞笑劇碼狠狠反諷。（ 圖翻攝自推特影片）

    烏克蘭找來演員扮演「卡德羅夫」，設計卡德羅夫被烏克蘭特種部隊團團包圍生擒的搞笑劇碼狠狠反諷。（ 圖翻攝自推特影片）

    2022/12/28 23:04

    相關新聞請見：

    搞笑！ 車臣嘴砲王總統戲癮還沒完 再推「澤倫斯基投降記」續集

    〔編譯陳成良／綜合報導〕車臣「戲精」總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）7月間接連發布2部他執導並參演的「烏克蘭總統澤倫斯基投降」模擬劇，引發話題。近日烏克蘭「互黑」，也找來演員，拍出一部卡德羅夫被活捉、跪地擦鞋的喜劇短片。

    烏方這一段1分多鐘的小短片中，「卡德羅夫」在辦公室打瞌睡，被哥薩克勇士叫醒，睜眼時發現自己被烏克蘭特種部隊隊一把抓住，「亞速營」、「海妖營」、「車臣營」等特種士兵團團包圍，烏國總統「澤連斯基」走進來宣布對他的審判。

    士兵隨後將「卡德羅夫」連拖帶跩丟到辦公室樓下的庭院中，「卡德羅夫」摔倒在地，發現面前站著車臣分離主義領袖「杜達耶夫」（Dzhokhar Dudayev），他馬上掏出面紙要幫「杜達耶夫」擦鞋，卻被嫌棄。

    這部影片除了反擊車臣喜歡擺拍的「抖音軍」（TikTok Force）外，實際上是在嘲諷卡德羅夫的正當性。

    1991年蘇聯解體，車臣杜達耶夫帶領下，成立了「伊奇克里亞車臣共和國」（Chechen Republic of Ichkeria），隨後遭到俄羅斯發起車臣戰爭，他一直躲過俄國襲擊，直到 1996 年才被俄軍擊殺。不久繼任總統的馬斯哈多夫（Aslan Maskhadov）與激進軍官巴薩耶夫（Shamil Basayev）互相傾軋。

    卡德羅夫的父親老卡德羅夫則倒戈投向曾經的敵人——莫斯科的懷抱裡，協助俄總統普廷以強硬姿態順利控制車臣大部分地方。2003 年，老卡德羅夫被選為俄羅斯聯邦車臣共和國總統，但翌年就被昔日戰友們暗殺。2007年，卡德羅夫在普廷扶植下上位，掌權至今。

    車臣在俄烏戰爭也扮演特殊角色，有 2 萬多名車臣人協助俄國作戰，但也有車臣分離勢力，如烏克蘭的「車臣營」在幫烏軍抗俄。影片中出現離世多年的杜達耶夫，就是在質疑被俄羅斯總統普廷扶上位的卡德羅夫，其領導人地位的合法性。

    雖然烏克蘭找來的飾演「卡德羅夫」的演員，相似度沒有車臣的假「澤連斯基」來的像，但烏克蘭媒體也很有氣勢，稱會讓影片的劇情「變成現實」。

    在卡德羅夫先前發佈的影片中，他自己夫成了劇中最受矚目的「主角」，只見他坐上大位，接受假澤倫斯基的懺悔與投降，顯然把自己地位凌駕在俄國總統普廷之上。

    俄羅斯入侵烏克蘭後，卡德羅夫不斷透過影片表示自己正在烏克蘭助陣攻擊，但多次被抓包造假，被戲稱為「抖音部隊」、「打卡王」，烏國媒體譏他是普廷豢養的「嘴砲戰士」。

    卡德羅夫（右）領導的車臣部隊喜歡在戰場上拍抖音短片誇大炫耀戰果，他自己也愛演戲，親自執導並參演「澤倫斯基投降記」，後來還拍續集。（圖翻攝自推特）

    卡德羅夫（右）領導的車臣部隊喜歡在戰場上拍抖音短片誇大炫耀戰果，他自己也愛演戲，親自執導並參演「澤倫斯基投降記」，後來還拍續集。（圖翻攝自推特）

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