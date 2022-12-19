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    車臣「抖音戰神」出奇招！用中文籲全球穆斯林團結抗北約

    卡德羅夫用中文呼籲全球穆斯林團結抗北約組織。（圖擷取自Telegram）

    卡德羅夫用中文呼籲全球穆斯林團結抗北約組織。（圖擷取自Telegram）

    2022/12/19 15:14

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，車臣自治共和國總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）麾下助陣的子弟兵屢屢「擺拍」造假鬧笑話，被外媒封為「抖音軍」（TikTok Force），卡德羅夫「車臣打卡王」、「嘴砲王」的封號，也不脛而走，他18日又出奇招：用中文呼籲全球穆斯林團結對抗北約組織。

    俄羅斯《衛星通訊社》報導，卡德羅夫在社交網路上用3種語言向世界各地的穆斯林發聲，他使用了中文文稿，並分享了一段英文和阿拉伯文的短片，聲稱西方國家不僅以武器威脅世界，還以破壞傳統價值觀的方式威脅世界。

    他說道，在過去百年裡，美國和歐洲在世界各地組織了數十次戰爭、軍事政變和入侵。「數百萬平民成為他們的受害者。然而，現在他們帶來了更可怕的威脅，即摧毀人類存在期間各國人民形成的所有道德價值觀。他們想把我們變成容易被操縱的動物。這永遠不可能發生！我們呼籲整個伊斯蘭世界，所有理智的民眾團結起來，共同反對我們的共同敵人！在我們對造物主的團結、意志和信仰面前，他們的金錢和武器都算不了什麼！」

    卡德羅夫直指，北約組織威脅整個世界的存在，但俄羅斯與西方的所有預測背道而馳，挑戰了這種邪惡，並自信地走向勝利。「不要讓北約向你們發號施令，否則他們很快就會來踐踏你們的家園！和你們的兄弟們站在一條戰線吧！」

    目前還不清楚，卡德羅夫用中文向全世界穆斯林喊話，用意何在。中國共產黨強調無神論，而中國穆斯林估計只佔全球穆斯林人口約1.6%。車臣「抖音軍」近來在俄烏戰場死傷慘重，據傳讓卡德羅夫大動肝火。

    車臣部隊近來在俄烏戰場死傷慘重，據傳讓卡德羅夫大動肝火。（美聯社資料照）

    車臣部隊近來在俄烏戰場死傷慘重，據傳讓卡德羅夫大動肝火。（美聯社資料照）

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