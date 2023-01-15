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    72人全罹難！ 尼泊爾客機失事前影片曝光 空中側傾朝地面俯衝爆炸

    尼泊爾搜救隊在飛機失事現場進行救援。（路透）

    尼泊爾搜救隊在飛機失事現場進行救援。（路透）

    2023/01/15 16:51

    〔即時新聞／綜合報導〕南亞內陸國尼泊爾一架客機今天（15日）驚傳墜毀，事發後沒多久，一段失事飛機在爆炸前俯衝墜地的影片在推特上瘋傳。最新消息指稱，失事客機機上72人已全數罹難。

    綜合外媒報導，尼泊爾雪人航空（Yeti Air）週日一架載有72人、呼號9N-ANC的ATR-72客機，15日從首都加德滿都（Kathmandu）飛往該國第二大城博克拉（Pokhara），途中於塞提峽谷（Seti River Gorge）墜毀。事發後，有附近民眾錄下飛機墜落的驚悚畫面並PO網造成瘋傳，網傳影片可以看到失事飛機在空中轉了將近90度完全側傾，高速朝地面俯衝，隨後就傳來墜機爆炸的聲音。

    據悉，機上載有68名乘客及4名機組人員，乘客中有15名外籍人士，分別為5名印度人、4名俄羅斯人、2名南韓人，愛爾蘭人、澳洲人、法國人及阿根廷人各1名。韓媒《韓聯社》 台灣時間下午4點左右引述印度當地媒體消息稱，機上72人已全數罹難，韓外交部已派大使館人員前往失事現場。目前尼泊爾官方尚未證實全員罹難。

    一段尼泊爾客機失事前在空中朝地面俯衝的影片在推特上瘋傳。（圖翻攝自推特）

    一段尼泊爾客機失事前在空中朝地面俯衝的影片在推特上瘋傳。（圖翻攝自推特）

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