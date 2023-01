72人全罹難！ 尼泊爾客機失事前影片曝光 空中側傾朝地面俯衝爆炸

2023/01/15 16:51

〔即時新聞/綜合報導〕南亞內陸國尼泊爾一架客機今天(15日)驚傳墜毀,事發後沒多久,一段失事飛機在爆炸前俯衝墜地的影片在推特上瘋傳。最新消息指稱,失事客機機上72人已全數罹難。

綜合外媒報導,尼泊爾雪人航空(Yeti Air)週日一架載有72人、呼號9N-ANC的ATR-72客機,15日從首都加德滿都(Kathmandu)飛往該國第二大城博克拉(Pokhara),途中於塞提峽谷(Seti River Gorge)墜毀。事發後,有附近民眾錄下飛機墜落的驚悚畫面並PO網造成瘋傳,網傳影片可以看到失事飛機在空中轉了將近90度完全側傾,高速朝地面俯衝,隨後就傳來墜機爆炸的聲音。

據悉,機上載有68名乘客及4名機組人員,乘客中有15名外籍人士,分別為5名印度人、4名俄羅斯人、2名南韓人,愛爾蘭人、澳洲人、法國人及阿根廷人各1名。韓媒《韓聯社》 台灣時間下午4點左右引述印度當地媒體消息稱,機上72人已全數罹難,韓外交部已派大使館人員前往失事現場。目前尼泊爾官方尚未證實全員罹難。

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines???????? ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf