尼泊爾載有72人飛機墜毀 已找到40具遺體

2023/01/15 15:21

〔即時新聞/綜合報導〕尼泊爾雪人航空今天(15日)一架載有72人的飛機墜毀,已找到40具遺體。總理普拉查達(Pushpa Kamal Dahal Prachanda)緊急召開內閣會議,指示政府各部門展開救援行動。

根據《Khabarhub》報導,尼泊爾雪人航空(Yeti Air)今天一架載有72人的飛機墜毀,包括68名乘客和4名機組人員,在塞提峽谷墜毀。這架飛機從首都加德滿都(Kathmandu)飛往博克拉(Pokhara)。目前搜救人員在失事現場進行救援,找到40具遺體。具體傷亡人數尚不清楚。

請繼續往下閱讀...

Plane crash in #Nepal: A Yeti Air ATR72 aircraft flying to Pokhara from #Kathmandu has crashed, Aircraft had 68 passengers. pic.twitter.com/6MLBbDUPeE