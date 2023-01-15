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    尼泊爾載有72人飛機墜毀 已找到40具遺體

    尼泊爾雪人航空今天（15日）一架載有72人的飛機墜毀，目前正在搜救中。（圖擷取自微博@tweet_sandeep）

    尼泊爾雪人航空今天（15日）一架載有72人的飛機墜毀，目前正在搜救中。（圖擷取自微博@tweet_sandeep）

    2023/01/15 15:21

    〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾雪人航空今天（15日）一架載有72人的飛機墜毀，已找到40具遺體。總理普拉查達（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）緊急召開內閣會議，指示政府各部門展開救援行動。

    根據《Khabarhub》報導，尼泊爾雪人航空（Yeti Air）今天一架載有72人的飛機墜毀，包括68名乘客和4名機組人員，在塞提峽谷墜毀。這架飛機從首都加德滿都（Kathmandu）飛往博克拉（Pokhara）。目前搜救人員在失事現場進行救援，找到40具遺體。具體傷亡人數尚不清楚。

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