尼泊爾載有72人飛機墜毀 已找到40具遺體

尼泊爾雪人航空今天（15日）一架載有72人的飛機墜毀，目前正在搜救中。（圖擷取自微博@tweet_sandeep）

2023/01/15 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾雪人航空今天（15日）一架載有72人的飛機墜毀，已找到40具遺體。總理普拉查達（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）緊急召開內閣會議，指示政府各部門展開救援行動。

根據《Khabarhub》報導，尼泊爾雪人航空（Yeti Air）今天一架載有72人的飛機墜毀，包括68名乘客和4名機組人員，在塞提峽谷墜毀。這架飛機從首都加德滿都（Kathmandu）飛往博克拉（Pokhara）。目前搜救人員在失事現場進行救援，找到40具遺體。具體傷亡人數尚不清楚。

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Plane crash in #Nepal: A Yeti Air ATR72 aircraft flying to Pokhara from #Kathmandu has crashed, Aircraft had 68 passengers. pic.twitter.com/6MLBbDUPeE — Sandeep Panwar （@tweet_sandeep） January 15, 2023

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