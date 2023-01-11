中國若侵台 德國執政黨：德將與中斷絕關係

德國總理蕭茲所屬的社會民主黨領袖克林拜耳受訪指出，一旦中國侵犯台灣，中德關係恐現根本變化，德國將會被迫與中國斷絕關係、如同對待俄羅斯一樣。（路透）

2023/01/11 23:39

〔編譯楊芙宜／台北報導〕德國政府正在制定新的對中戰略之際，總理蕭茲隸屬的社會民主黨（SPD）領袖克林拜耳（Lars Klingbeil）在《時代週報》（Die Zeit）11日刊出的訪問中表示，一旦中國侵犯台灣，德國將會被迫像對待俄羅斯一般、與中國斷絕關係。

《路透》引述《時代週報》登出的專訪報導，社民黨共同領導人克林拜耳表示，「我們必須了解，明天、後天或10年後，中國逾越邊界的時刻可能會到來。如果中國攻擊台灣，我們與中國的關係也將出現根本上的變化，就像現在德國與俄羅斯的關係一樣」。

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克林拜耳指出，德國必須降低對中國的依賴，開拓其他市場並尋找其他原物料貿易夥伴，「這是我們從對俄關係中學到的重要教訓」。

德國目前正制定新的對中戰略，將以更嚴肅的態度看待雙方關係，旨在減少柏林對亞洲經濟強國的依賴。蕭茲先前曾說，德國與俄羅斯的關係已經不可能回到俄羅斯入侵烏克蘭之前的狀況。

柏林的新中國戰略也代表德國將改變前總理梅克爾（Angela Merkel）經貿優先、避談人權問題的對中政策。在梅克爾任內的2016年，中國正式成為德國最大貿易夥伴。

德國執政黨社會民主黨（SPD）領袖克林拜耳。（路透檔案照）

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