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    德國籲國民「非必要別去中國」 比利時、盧森堡跟進

    近期中國本土武漢肺炎疫情迅速升溫，各國紛紛加嚴防疫措施。圖為中國醫院人滿為患，示意圖。（美聯社）

    近期中國本土武漢肺炎疫情迅速升溫，各國紛紛加嚴防疫措施。圖為中國醫院人滿為患，示意圖。（美聯社）

    2023/01/08 08:15

    〔即時新聞／綜合報導〕近期中國本土武漢肺炎疫情迅速升溫，各國紛紛加嚴防疫措施，德國昨更勸告國民，非必要勿前往中國，而在德國之後，其鄰國比利時和盧森堡隨後也發出公告，勸民眾非必要勿前往中國。

    中國去年十二月驟然棄守防疫「清零」政策，之後更宣布，自1月8日起將正式開放邊境，允許人民出國，讓全世界警鈴大作，紛紛設下邊境管制嚴陣以待，包含我國在內，目前已有23國祭出相關防疫措施或限制。昨日又宣布染疫者自今日起無須隔離，也不再判定密切接觸者，專家更警告，中國境內大範圍感染正在發生，但治療效果皆不佳。

    德國外交部7日宣布，中國當地已出現疫情高峰，使醫療系統疲於應付，因此不鼓勵前往中國的非必要旅行。隨後盧森堡外交部也發布聲明，指盧森堡採取與德國旅遊建議一致作法，目前建議非必要勿前往中國。

    比利時外交部在網站也公告指出，自去年12月以來，中國因結束清零政策，經歷最大一波疫情。鑑於醫院恐將人滿為患，導致遭遇緊急狀況時有無法獲得醫療的風險，目前不建議前往中國作非必要旅行。

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