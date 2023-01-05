中國官媒：多地城市感染高峰已過 農村高峰將至

中國官媒報導，北京、廣州、重慶、浙江及四川等地城市已過了感染高峰，下個防疫挑戰在農村，感染峰值估在本月中下旬或之前出現。圖為重慶的醫院大廳躺滿病患。（法新社）

2023/01/05 19:36

〔中央社〕中共官媒《人民日報》旗下《健康時報》綜合多地感染問卷調查結果及專家分析，北京、廣州、重慶、浙江及四川等地城市已過了感染高峰，下個防疫挑戰在農村，估計農村感染峰值在本月中下旬或之前出現。

《健康時報》4日報導，浙江大學醫學院附屬第一醫院常務副院長裘雲慶受訪時表示，多個城市的感染高峰幾乎都已過，春運會增加傳染機會，但不用太擔心會出現第二波疫情高峰。

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他表示，接下來重點要關注偏遠農村鄉鎮，建議如老家在特別偏遠的山區，而當地還未出現過疫情，正在感染發病的人應盡量暫緩回鄉，待康復後再返鄉。

報導引述重慶市3日舉行疫情防控記者會通報，目前重慶二級以上醫療機構發熱門診以及基層醫療機構發熱診室，日接診人數已從2022年12月20日的最高點（4.9萬人左右）回落至7000多人，二級以上醫療機構發熱門診接診人數也從2022年12月16日的最高點（3萬人左右）回落至一天3000多人。

重慶市衛生健康委副主任李畔表示，「從（發熱門診接診人數變化）中可以得到一個直觀的判斷，我們的感染高峰期應該已經過去了。」

海南省2022年12月30日舉行疫情防控記者會，通報海南省每日新增感染人數處於高位波動期，全省預計感染率已達50％。三亞市、海口市整體上已過感染高峰。

四川省則於2022年12月17日至19日以及25日至28日兩次完成有關感染的網路問卷調查。調查結果顯示，全省的感染發病高峰主要集中在12月12日至20日之間，之後每日新增的感染發病逐步回落。

四川省疾控中心黨委書記、研究員唐雪峰12月29日接受央視新聞採訪時表示。根據調查結果綜合研判，四川省的整體感染發病已超過80％，全省感染發病的高峰應該已經過了，當前正處於防重症降病亡的關鍵時期。

唐雪峰表示，春節前後由於返鄉和返工潮，疫情可能會出現小幅反彈。農村地區醫療資源相對薄弱，元旦春節期間，大量城市人群返鄉可能會推動以農村為主的疫情高峰，從而帶來重症和病亡高峰。當前重中之重是農村地區疫情防控和醫療救治。

上海交大醫學院陳賽娟團隊與上海市公共衛生中心範小紅團隊在2022年12月31日發布的最新研究結果顯示，此輪疫情於2023年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市接近尾聲。

團隊也指出，春運期間城市和農村人口流動性將極大影響疫情走向，估計四川、陜西、甘肅、青海等省分農村和中小城鎮的感染峰值，將於今年1月中下旬出現，春運可能令峰值提前到達。

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