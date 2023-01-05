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    來自中國旅客 德國將要求COVID-19快篩陰才能入境

    德國衛生部長勞德巴赫今天說，德國正在修改來自中國旅客的入境規定，未來至少需要進行一次COVID-19快篩測試並呈現陰性才能入境。（路透檔案照）

    德國衛生部長勞德巴赫今天說，德國正在修改來自中國旅客的入境規定，未來至少需要進行一次COVID-19快篩測試並呈現陰性才能入境。（路透檔案照）

    2023/01/05 23:47

    〔中央社〕德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）今天說，德國正在修改來自中國旅客的入境規定，未來至少需要進行一次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩測試並呈現陰性才能入境。

    路透社報導，勞德巴赫透過聲明指出，還會在來自中國的旅客入境時，隨機檢測是否有任何COVID-19病毒變異株，並擴大檢測來自中國航班的廢水。

    這些措施符合歐盟（European Union）政府官員昨天晚間公布的建議。

    勞德巴赫說道：「歐洲已經找出因應中國疫情大流行的共同對策。這正是我們聯邦政府一直在努力的方向。」

    儘管新一波疫情已經讓中國國內醫院和殯儀館不堪負荷，中國政府仍計劃在1月8日放寬旅行限制。

    德國衛生部發言人昨天表示，法蘭克福機場的官員已經在檢測廢水。

    法新社報導，歐盟部分國家，例如義大利和西班牙，已經對來自中國的入境者實施COVID-19採檢規定。

    從今天開始，法國也要求來自中國的旅客出示陰性檢測結果。

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