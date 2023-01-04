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    上海疫情肆虐可能7成人口感染 年老病患擠滿醫院

    疫情肆虐上海，醫院擠爆病患。全市可能有70％人口染疫，相當於約1800萬人。（法新社）

    疫情肆虐上海，醫院擠爆病患。全市可能有70％人口染疫，相當於約1800萬人。（法新社）

    2023/01/04 00:12

    〔中央社〕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐中國大城上海，據報導可能已有7成人口染疫。年老的病患今天擠滿各醫院走廊，他們有的咳嗽，有的呻吟，有的快喘不過氣。

    《法新社》記者走訪上海兩家醫院，看到由於急診病房人滿為患，數以百計大都是老人的病患躺在公共空間的擔架床上。

    許多人裹著毛毯、大衣和毛線帽，身上接著靜脈點滴、心電圖機或氧氣瓶，可以看得出來呼吸困難。

    《法新社》記者造訪一家醫院時，看到1名婦女和1名年紀較大的男人爭著打點滴。

    婦女說：「我先來的。」老人表示：「我也是來打針的。」

    北京上個月迅速解除清零政策的關鍵措施，在幾天內取消快速封控、大規模檢測和國家隔離措施。

    3年來的強硬防疫限制措施逆轉後讓全國都鬆了口氣，但也造成疫情大爆發，讓中國不完善的醫療系統以及負荷過重的殯儀館、火葬場難以承受。

    即使在中國最富有城市之一的上海，危機也十分嚴重。據國營媒體報導，自上個月以來，這座大城約有70％的人口可能感染COVID-19，即相當於約1800萬人。

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    年老病患擠滿上海的醫院走廊。（法新社）

    年老病患擠滿上海的醫院走廊。（法新社）

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