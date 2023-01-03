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    中國網友反對輝瑞口服藥納醫保 胡錫進竟回「去反對中國政府吧」

    胡錫進近日在微博談輝瑞口服藥Paxlovid納入中國醫保一事，遭網友嗆反調竟回「要反對去反對中國政府」，引發外界熱議。（翻攝自胡錫進微博）

    胡錫進近日在微博談輝瑞口服藥Paxlovid納入中國醫保一事，遭網友嗆反調竟回「要反對去反對中國政府」，引發外界熱議。（翻攝自胡錫進微博）

    2023/01/03 20:45

    〔即時新聞／綜合報導〕中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進日前在微博發文稱，支持並歡迎輝瑞（Pfizer）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）口服藥Paxlovid「加入中國抗疫戰鬥」，遭中網友唱反調「反對輝瑞納入醫保」，沒想到胡錫進語出驚人，竟回覆該網友「去反對中國政府」，引發外界熱烈討論。

    中國境內武肺疫情急遽升溫，多地日前已將Paxlovid納入中國醫療保險「甲類報銷」。對此，胡錫進上月26日在微博表示支持，稱「因為這個藥目前比較貴，如果不納入醫保真的就是有錢人的『特供藥』了，只有納入醫保，普通老百姓、尤其是經濟條件差的感染者才能夠使用它，國家進口這種藥才有意義。」

    不過在Paxlovid納入中國醫保後，該藥物隨即搶購一空，在中國一錠難求，黑市更是炒到一盒要價台幣將近6.6萬元。胡錫進今年元旦又發文表示，「我們應該歡迎歡迎輝瑞的Paxlovid參與中國的抗疫戰鬥，這個時候為了降重症降死亡，所有能用的手段都應用上。但也必須知道Paxlovid不是特效藥，不能把它當成救命藥，更不能當成神藥，我們對它的認識絕不應極端化，而應保持基本的理性，實事求是看待它的功效。」呼籲大眾別再一窩蜂搶購囤藥。

    面對搶藥亂象，加上部份中網友堅信國產藥物效用，胡錫進的貼文除了有附和贊同的人，也有不少質疑聲音。其中一名網友就在貼文底下留言表示，「這次強烈反對老胡，反對輝瑞納入醫保」，沒想到釣出胡錫進回應，稱「不用反對老胡，去反對中國政府吧，那是國家的決定」，隨即引來小粉紅痛罵「胡錫進閉上你的臭嘴」、「你嘴裡吐不出象牙」。

    留言一出，馬上引發熱議，推特用戶「李老師不是你老師」昨天（2日）就將這段貼文對話截圖下來分享出來，網友紛紛留言「我們懷念他」、「看來不是陽過腦袋燒壞了，就是變清醒了」、「老胡不裝了」、「有些人剛過新年就不想過農曆年了」、「老胡退休後就差把反賊裝愚忠刻臉上了」。

    胡錫進近日在微博談輝瑞口服藥Paxlovid納入中國醫保一事，遭網友嗆反調竟回「要反對去反對中國政府」，引發外界熱議。（翻攝自李老師不是你老師推特）

    胡錫進近日在微博談輝瑞口服藥Paxlovid納入中國醫保一事，遭網友嗆反調竟回「要反對去反對中國政府」，引發外界熱議。（翻攝自李老師不是你老師推特）

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