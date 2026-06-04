六四天安門事件37周年 NHK：年輕一輩中國人幾乎一無所知

1989年6月4日發生的「天安門事件」，是軍隊對聚集在北京天安門廣場及其周邊爭取民主的學生和市民開槍並進行武力鎮壓；圖為1989年5月17日的天安門廣場。（美聯社資料照）

在中國北京，軍隊武力鎮壓爭取民主的學生等運動並導致大量死傷的「天安門事件」，於今（4）日屆滿37週年。要求查明事件真相的訴求持續遭到中國政府壓制，在年輕世代中，不知道該事件的人也越來越多。

《NHK》報導，1989年6月4日發生的「天安門事件」中，中國軍隊對聚集在北京天安門廣場及其周邊爭取民主的學生和市民開槍並進行武力鎮壓。中國政府雖然宣稱死者有319人，但外界普遍強烈指出實際人數遠遠不止於此。

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由事件犧牲者遺屬組成的團體「天安門母親」，於5月在網路上公開聲明，再次要求中國政府查明事件真相、向犧牲者及遺屬進行賠償，並追究法律責任。另一方面，中國政府將當時學生的行動定性為「動亂」，維持其當時應對方式是正確的立場。同時，中國政府徹底壓制有關該事件的言論，在事件發生37年之際，許多年輕世代對此事件一無所知。

此外，根據美國政府系廣播電台「自由亞洲電台」等媒體報導，遺屬團體往年都會在每年的這一天前往北京市內的墓地進行悼念，但今年首次遭到警察禁止掃墓，顯示對該事件的管制正進一步加劇。

由「天安門事件」犧牲者遺屬組成的團體「天安門母親」，於5月下旬由107名成員以及80名已故成員聯名在網路上公開了聲明。在成員高齡化的情況下，聲明透露在過去這一年中，一位在事件中失去當時20歲大學生兒子的87歲父親已經過世。聲明指出：「這是當時政府所引發、違反憲法、背離人道並侵害人民權利的事件。政府至今仍在逃避且不解決問題，並全面壓制言論。」因此，他們要求中國政府查明事件真相、對犧牲者和遺屬進行賠償，並追究法律責任。

此外，遺屬團體的核心成員、失去當時19歲兒子的張先玲，配合聲明公開了影片。張先玲在影片中表示：「當時在北京的人，絕不會忘記那一晚震耳欲聾的槍聲、裝甲車的轟鳴聲、救護車的警報聲，以及群眾憤怒的吶喊。誰能料到自稱『為人民服務』的政府會向人民開槍呢？」她並表示：「家人等的犧牲，是刻在我們心中永遠無法消除的痛。」她隨後呼籲：「作為一個自稱法治的大國，政權應當有勇氣面對過去的罪行，透過對話來解決這個無法迴避的事件問題。」

中國政府徹底壓制與事件相關的言論，網路上發表的遺屬聲明和影片在中國國內已受到瀏覽限制，以防止一般民眾看見。

美國國務卿魯比歐於3日發表了聲明紀念六四，強調中國的審查無法「抹去」歷史，受害者終將被平反。

魯比歐表示：「我們緬懷他們的生命，並向他們留下的精神遺產致敬。」同時也強調，再多的審查與封鎖，也無法抹去歷史，那些為了捍衛言論自由與和平集會等不可剝奪權利而犧牲的人們，總有一天將獲得平反。

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