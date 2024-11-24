川普重返白宮 成立網路戰新軍種呼聲再起

川普2019年12月20日宣布美國正式成立「太空軍」（Space Force, USSF）。（法新社檔案照）

2024/11/24 13:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕長期以來，美國國防部一直抗拒成立專門的網路作戰軍種，隨著川普即將重返白宮，根據支持此舉的專家和國會議員的看法，一支獨立的網路戰部隊有可能實現。

美國《國防新聞》（Defense News）報導，前國防部網路計畫主任霍奇森（Quentin Hodgson）指出，川普曾成功創立太空軍（Space Force），儘管國防部當時持保留態度，但他最終仍貫徹了自身意志。這為未來成立獨立網路戰軍種提供了重要參考。國會共和黨眾議員法倫（Pat Fallon）和勒特雷爾（Morgan Luttrell）因此提出2025年國防授權法案修正案，要求由美國國家科學、工程與醫學研究院進行第三方獨立評估。

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法倫強調，六年前太空領域曾面臨類似改革阻力，最終仍克服了內部反對聲浪。他相信網路戰域同樣需要積極進展，避免技術停滯。勒特雷爾則認為，若評估報告支持成立獨立網路戰部隊，川普很可能予以支持。

美國國防部負責網路安全政策的副助理部長歐陽沅（Mieke Eoyang）持謹慎態度。她擔心獨立的網路戰部隊可能造成資訊孤島，反而降低各軍種間的協同作戰能力。 華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員哈定（Emily Harding）則指出，川普政府過去創立太空部隊的經驗，顯示他們樂於建立新的軍事組織。

值得注意的是，川普與科技創新家馬斯克（Elon Musk）關係密切，馬斯克剛被任命為政府效率部門共同領導人，這可能成為推動網路戰部隊成立的另一股助力。

目前，川普對於建立網路戰部隊的具體立場仍未完全明朗。然而，這項潛在的軍事改革已在國防圈引發熱烈討論，預示著美國軍事體系可能即將迎來重大調整。各方關注的焦點在於：這項改革是否能提升美國在網路戰域的戰略優勢，還是會造成更多組織性挑戰。

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