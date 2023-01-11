訪台收穫「對中」新觀點 德國訪團：帶回國納入戰略討論

德國國會國防委員會主席史琪曼（左2）、自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格（左3）及外交部發言人歐江安（左1）、歐洲司司長姚金祥（右2）等人合影。（記者劉信德攝）

2023/01/11 19:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕德國國會團明天將結束訪問離台，德國自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長佛格（Johannes Vogel）分享，德國正在討論全新的對中戰略草案，此次旅行中獲得了新觀點、也受到鼓舞，將帶回國內納入討論，例如如何平衡對中國市場的過度依賴，這樣的經濟面向必須成為對中國策略的一環。媒體關注德國對軍售台灣態度，德國國會國防委員會主席史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）回應表示雙方交流未觸及這部分。

德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團共10位國會議員本週訪問台灣，明天將離台。訪團共同團長史琪曼和佛格今天在外交部召開記者會，史琪曼開場即說，歐洲爆發烏克蘭戰爭將近一年，對德國、歐洲乃至於世界帶來嚴厲挑戰。德國民眾對台灣如何在戰爭初期就馳援烏克蘭印象深刻，而如同德國總理蕭茲所說，烏克蘭戰爭是重要的轉捩點，這是全新的時代，「值此之際我們也來到台灣，共享我們民主、自由的理念」。

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佛格表示，台灣站在系統性競爭前線，這攸關自由和民主，德國自民黨非常關切自由民主生活和系統性競爭，也希望歐洲多關注這個議題。這次訪問讓他體認到，共機共艦幾乎每天跨越台海中線，他強調，台海現狀的改變必須立基於兩岸共識，任何威脅使用武力都是不被接受的，這次訪台除了學習交流，也是釋出支持台灣訊號並表達關切。史琪曼補充，台海問題不只是軍事問題，身為德國政治人物，她堅定相信根據國際法，台海是開放國際水域，大家都有自由航行權利。

關於此行收穫，佛格分享，首先，德國必須增加對太平洋區域的參與；其次，德國正在討論新的中國戰略，自民黨訪團在此次旅行中獲得新觀點，將帶回國內納入討論之中。例如我們認為，在戰略中必須有個經濟面向，應該考慮如何重新平衡對中國市場的依賴。 第三，訪團認為，應與理念相近夥伴更加團結、作為民主社會站在一起，並採取具體步驟加強歐洲、跨大西洋、以及和澳紐日韓等國家的合作關係。

媒體提問台灣外長2021年訪問歐洲時未訪問德國，德國是否考量修改相關規定讓台灣外長能造訪？佛格說明，台海情勢十分複雜，德國三權分立，這部分是行政權範圍，作為議員有自由旅行權利，也是我們為何在此原因，也和台灣外長會面。

媒體也詢問史琪曼，她支持向烏克蘭提供重型武器，那對台灣軍售武器立場為何？史琪曼回應表示，烏克蘭戰爭近一年，德國已交付價值約2千億歐元武器，也提供人道援助。不過談及兩岸問題，此次來訪沒那麼多軍事意涵，台灣方面也沒有提出這樣的問題。雙方比較多討論經濟議題、德國的新中國戰略、如何檢討對中國的過度依賴等。

佛格（右）說，台海現狀的改變必須立基於兩岸共識，任何威脅使用武力都是不被接受的，這次訪台除了學習交流，也是釋出支持台灣訊號並表達關切。左為史琪曼。（記者劉信德攝）

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