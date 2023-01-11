德總理訪中、議員團訪台 專家分析德國外交路線取徑

圖為立法院長游錫堃接見及款宴「德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團」一行。（圖由立法院提供）

2023/01/11 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）先前訪問北京，被外界認為不願意對中國採取強硬態度，不過德國國會代表團本月9日訪台，並表達德國與台灣是朋友，專家對德國在亞太採取的外交路線進行分析。

《BBC》報導，德國國會國防委員會主席史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）及自由民主黨副主席佛格（Johannes Vogel）率領國會議員訪台，史琪曼表示，德國和台灣是朋友，俄羅斯侵略烏克蘭，則為全球敲響警鐘，德國國會議員來到台灣，是要對全世界說，民主國家緊密地站在一起。中國外交部發言人汪文斌則要求德國政治人物遵守一中原則，不允許一些勢力為了維繫自身霸權意圖，將亞太再次變成地緣政治博弈的競技場。

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對於德國總理與國會議員團分別訪中以及訪台，歐洲議會前政治顧問馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）分析，歐洲以及全球民主國家都擔心台灣的未來，但歐洲沒有相應的計畫，因此歐洲的議會代表團有助於了解台灣的情況，讓成員國做好準備，不過他也指出，德國政治和經濟菁英在如何處理中國問題上，仍有所分歧。

台灣輔仁大學意大利文系主任、副教授張孟仁則表示，以市場利益來看，德國無法承受中國的逼迫，因此呈現出國會對台友好，但企業卻「效中」的格局。

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