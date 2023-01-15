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    為地球盡心力！澳工黨提案七年減碳排30％

    外媒報導，澳洲工黨週二提案，致力於未來七年將國內高污排的企業碳排減至30%（路透社）

    外媒報導，澳洲工黨週二提案，致力於未來七年將國內高污排的企業碳排減至30%（路透社）

    2023/01/15 23:38

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，澳洲工黨週二提案，欲在未來七年將國內高污染排放的企業碳排減至30%，但對鋁及液化天然氣行業採保留態度。目前澳洲政府宣布，將對相關企業撥款6億澳元（4.22億美元）來幫助其減少碳排放。

    據路透社報導指出，該項須在今年4月定案，並於7月1日生效的「氣候保障機制（safeguard mechanism）」改革計畫，被視為能夠實現2030年碳排放量比2005年減少43%、2050年淨零排放目標的關鍵。對此，氣候變遷暨能源部長克里斯鮑文（Chris Bowen）發聲明表示「新的保障措施將助於創造一個有效、公平和高效的淨零軌道。」

    路透社報導透露，「氣候保障機制」自2016年實施以來，旨在限制215個石油、天然氣、採礦和製造業者等污染排放的最大來源，其每年排放超過10萬噸二氧化碳當量（CO2-e），共佔澳大利亞總碳排放量的28%，預計2023年6月將達到1.43噸二氧化碳當量。對此，澳洲政府希望2030年能將排放量減少到1億噸二氧化碳當量以下。

    路透社報導，歷經六個月的協商，政府建議維持原則，依照每個納入業者的排放強度來設定基準，意味著工廠排放的標準線，將隨著產量的增減作調整。

    氣候變遷暨能源部長克里斯鮑文（Chris Bowen）表示，改革後的「氣候保障機制」將助於創造一個「有效、公平和高效的淨零軌道。」（彭博社）

    氣候變遷暨能源部長克里斯鮑文（Chris Bowen）表示，改革後的「氣候保障機制」將助於創造一個「有效、公平和高效的淨零軌道。」（彭博社）

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