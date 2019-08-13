氣候變遷危機 澳擬107億金援太平洋島國

2019-08-13 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國論壇（PIF）從今（13）日開始在吐瓦魯舉行，會議內容主要聚焦氣候變遷議題。澳洲在太平洋島國中屬於使用煤炭的大國，日前受到其他成員的質疑，因此澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日在參加會議前承諾，將提供5億澳幣（約新台幣107億元）投入氣候變遷因應措施，協助太平洋國家發展再生能源。

綜合媒體報導，太平洋島國論壇（PIF）的成員國包含澳洲、紐西蘭與斐濟等18個成員國，主要由南太平洋地區的小型島國組成，旨在促進太平洋國家與跨國組織之間的合作，今年的高峰會預定從今日到16日在吐瓦魯舉行，主要議題聚焦在氣候變遷與環境議題。

在太平洋島國論壇的成員中，澳洲是使用煤炭的大國，昨（12）日斐濟政府表示，部分太平洋地區的島國屬於低漥地區，在氣候變遷之下面臨海平面上升的危機，其他國家也要受到極端氣候與發生越來越頻繁的氣旋影響，因此警告澳洲政府，需要負起責任並正視自己對太平洋島國生存帶來的威脅，且說明澳洲依賴煤炭，必須盡快轉型為使用替代能源，以減緩氣候變遷的趨勢。

除斐濟之外，其他成員國日前也曾對澳洲的能源政策提出質疑，澳洲總理莫里森今日出發前往參加太平洋島國論壇前承諾，願意從現行國際援助預算中撥款，協助太平洋國家發展再生能源，將提供5億澳幣投入氣候變遷因應措施中。

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