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澳洲野火燒不停！ 大雪梨恐出現「災難性」火災

2019-11-11 00:04:34
消防員在新南威爾斯州附近撲滅森林大火。（澳聯社）

消防員在新南威爾斯州附近撲滅森林大火。（澳聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東部近期連日野火，目前已造成3人死亡，超過30人受傷，數千人被迫大撤離，超過150棟住宅遭摧毀，當局警告，大雪梨地區週二恐遭受「災難性」火災威脅。

綜合媒體報導，澳洲高溫強風讓火勢一發不可收拾，新南威爾斯州（New South Wales）和昆士蘭州（Queensland）10日仍有超過100場火災，當局已派出多達1300名消防員進行救火，紐西蘭也派員協助打火。

澳洲近期連日大火，在上周末超過70場的大火造成至少3人死亡，數千人流離失所。（法新社）<br /><p>

澳洲近期連日大火，在上周末超過70場的大火造成至少3人死亡，數千人流離失所。（法新社）

當局已將大雪梨地區的野火危險預報提高到災難性（catasrophic）等級，這是澳洲2009年引進新火情危險評級（Fire Danger Rating）制度後，雪梨首次被評為這個等級。火情危險評級等級分為中等、高、非常高、嚴重、極高及災難性。

新南威爾斯鄉村消防局（RFS）表示，預測雪梨週二將出現攝氏37度高溫，加上強風和低濕度將讓情況變得危險。雪梨北方大亨特地區（Hunter）的氣候條件也被評為災難性等級。

在新南威爾斯州附近許多房屋及轎車都被森林大火摧毀。（澳聯社）

在新南威爾斯州附近許多房屋及轎車都被森林大火摧毀。（澳聯社）

至於已發生的火災中，有破紀錄的17場火災被評為「緊急警告」級別（Emergency Warning Level）。鄉村消防局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，他從未看過這麼多場火災同時被列為「緊急警告」級別。

野火在澳洲夏季很常見，但由於氣候變遷，氣溫升高導致森林大火提早開始。科學家也警告，氣候變遷所造成的惡性循環下，加劇了強風、乾燥及高溫情況，增強火災發生的機率。本月初新南威爾士州傳出2000公頃土地遭到大火肆虐，其中便包含一個無尾熊保護區，估計有數百隻無尾熊在這次大火中喪生。

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