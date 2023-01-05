不忍了！WHO批中國疫情不透明 低估確診及死亡人數

WHO緊急衛生事件負責人萊恩表示：「中國公佈的現有數字，並不能充分顯示出疫情在住院人數、加護病房重症人數方面所真正造成的影響，特別是在真實的死亡人數方面。」（路透）

2023/01/05 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國突然放寬防疫政策，引發境內疫情大流行，但中共當局卻宣布不在公布每日病例，各國擔憂其不透明資訊，恐另疫情再度席捲全球，世界衛生組織（WHO）也發聲，直言中國數據無法反映疫情真實情況，尤其是真正的死亡人數方面，是WHO迄今對中國最明確的批評。

據《路透》報導，WHO緊急衛生事件負責人萊恩（Mike Ryan）在當地時間4日表示：「我們相信，中國公佈的現有數字，並不能充分顯示出疫情在住院人數、加護病房重症人數方面所真正造成的影響，特別是在真實的死亡人數方面。」

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萊恩在WHO日內瓦的簡報會上直批，中國政府對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡的定義「過於狹窄」，還透露目前依然沒有有關中國疫情的完整數據。

中國當局在去年12月宣布，只有因新冠病毒引發肺炎、呼吸衰竭為主要死因的患者，才會歸類為確診不治；因其他疾病、慢性病，比如心腦血管疾病、心肌梗塞等疾病導致的死亡，不歸類為新冠病毒導致的死亡。

WHO認為，如果疑似或確診病患的死因與臨床相容性疾病有關，並且不涉及創傷等其他不相關死因，就應該歸咎於確診不治。

報導指出，自政策大轉彎以來，中國每天報告的死亡人數不超過5人，但許多中國殯儀館和醫院表示他們不堪重負，有國際衛生專家預測，如果不採取緊急行動，今年中國至少有100萬人不治。

世衛組織警訊和反應協調部主任馬哈穆德（Abdi Rahman Mahamud）提醒，隨著中國家庭之後的農曆新年假期期間聚集，恐引發另一波感染浪潮。

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