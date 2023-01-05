為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    不忍了！WHO批中國疫情不透明 低估確診及死亡人數

    WHO緊急衛生事件負責人萊恩表示：「中國公佈的現有數字，並不能充分顯示出疫情在住院人數、加護病房重症人數方面所真正造成的影響，特別是在真實的死亡人數方面。」（路透）

    WHO緊急衛生事件負責人萊恩表示：「中國公佈的現有數字，並不能充分顯示出疫情在住院人數、加護病房重症人數方面所真正造成的影響，特別是在真實的死亡人數方面。」（路透）

    2023/01/05 10:06

    〔即時新聞／綜合報導〕中國突然放寬防疫政策，引發境內疫情大流行，但中共當局卻宣布不在公布每日病例，各國擔憂其不透明資訊，恐另疫情再度席捲全球，世界衛生組織（WHO）也發聲，直言中國數據無法反映疫情真實情況，尤其是真正的死亡人數方面，是WHO迄今對中國最明確的批評。

    據《路透》報導，WHO緊急衛生事件負責人萊恩（Mike Ryan）在當地時間4日表示：「我們相信，中國公佈的現有數字，並不能充分顯示出疫情在住院人數、加護病房重症人數方面所真正造成的影響，特別是在真實的死亡人數方面。」

    萊恩在WHO日內瓦的簡報會上直批，中國政府對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死亡的定義「過於狹窄」，還透露目前依然沒有有關中國疫情的完整數據。

    中國當局在去年12月宣布，只有因新冠病毒引發肺炎、呼吸衰竭為主要死因的患者，才會歸類為確診不治；因其他疾病、慢性病，比如心腦血管疾病、心肌梗塞等疾病導致的死亡，不歸類為新冠病毒導致的死亡。

    WHO認為，如果疑似或確診病患的死因與臨床相容性疾病有關，並且不涉及創傷等其他不相關死因，就應該歸咎於確診不治。

    報導指出，自政策大轉彎以來，中國每天報告的死亡人數不超過5人，但許多中國殯儀館和醫院表示他們不堪重負，有國際衛生專家預測，如果不採取緊急行動，今年中國至少有100萬人不治。

    世衛組織警訊和反應協調部主任馬哈穆德（Abdi Rahman Mahamud）提醒，隨著中國家庭之後的農曆新年假期期間聚集，恐引發另一波感染浪潮。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國醫院、火葬場不堪重負 WHO再批疫情數據不透明
    2023/01/05 08:02

    中國醫院、火葬場不堪重負 WHO再批疫情數據不透明
    中國搶藥潮蔓延海外 法國急令禁網路販賣退燒藥至元月底
    2023/01/04 23:28

    中國搶藥潮蔓延海外 法國急令禁網路販賣退燒藥至元月底

    助毛小孩實踐ESG 永續由下而上
    武漢肺炎》香港連2天1.6萬例 澳門104確診5病歿
    2023/01/04 20:28

    武漢肺炎》香港連2天1.6萬例 澳門104確診5病歿
    本土、境外染疫大增 專家揭一數字印證走向「流感化」
    2023/01/04 20:14

    本土、境外染疫大增 專家揭一數字印證走向「流感化」

    膝蓋內側隱隱作痛是開始退化了嗎？
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播