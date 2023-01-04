武漢肺炎》香港連2天1.6萬例 澳門104確診5病歿

香港新增1萬6423例，連2天降到2萬例以下。圖為香港維多利亞港。（美聯社）

2023/01/04 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（4）日新增1萬6423例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，連續2日確診人數降到2萬例以下。澳門公布昨天新增104例，其中有5名患者死亡。

綜合外媒報導，香港確診人數連續2天降到2萬例以下，今天1萬6423例，比昨天微增237人，至於境外移入有401例；死亡人數方面，今日新增63名患者死亡，7日內平均死亡人數升到65.7人，死亡率為0.45％，累計死亡人數1萬2081人。

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Omicron亞型變異株方面，香港衛生防護中心今天也發現4例變異株本土個案，分別是3例XBB及1例BF.共，其中，XBB已累計168例。

有消息指出，香港與中國最快可於8日通關，目前暫定每日限制5萬個名額，以現場「先來後到」方式採計，初步階段會開放港鐵落馬洲支線落馬洲站與文錦渡口岸。此外還有「港珠澳大橋」與「深圳灣口岸」等4個陸路口岸供民眾往返中港兩地。

澳門疫情方面，根據應變協調中心數據，昨（3）日新增104例確診，其中有5名患者死亡，4男1女，年齡介於88歲到94歲。

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