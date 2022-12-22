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    澳門明起取消台灣等國入境PCR 只要求5天自我健康管理

    澳門政府今日公布，明日起從台灣、香港、及其他國家入境的人，不必再接受核酸檢測，此外，澳門健康碼不會預設為「紅碼」。（彭博）

    澳門政府今日公布，明日起從台灣、香港、及其他國家入境的人，不必再接受核酸檢測，此外，澳門健康碼不會預設為「紅碼」。（彭博）

    2022/12/22 23:14

    〔即時新聞／綜合報導〕澳門政府今（22）日公布，明日起從香港、台灣以及其他國家入境的人，不必再接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）核酸檢測，此外澳門健康碼不會預設為「紅碼」，入境隔天起3日內也不再需要接受核酸檢測。

    綜合外媒報導，為因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）所設立的防護措施，澳門應變協調中心今日公布幾項調整，從12月22日晚間12點開始，從香港、台灣以及其他國家入境的旅客，入境澳門後不必再接受核酸檢測。

    至於健康碼方面，入境澳門後，健康碼不會預設「紅碼」，而是「黃碼」，代表僅須自我健康管理，從入境隔天算起5日，每日進行武漢肺炎快篩，並將結果上傳至澳門健康碼，等到第5天上傳快篩結果確認為陰性後，健康碼就會轉為「綠碼」。若這5天內快篩結果出現陽性，健康碼就會「由黃轉紅」，必須採取居家隔離措施。

    另外，由港、台以及外國入境澳門的旅客，待以上程序結束變「綠碼」後即可自由行動，然而若打算去中國的人，必須從入境隔天起為期9天自我健康管理後才能前往。

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