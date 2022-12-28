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    武漢肺炎》香港再逾2萬確診 明取消入境核酸檢測等防疫措施

    香港今日武漢肺炎確診人數再次突破2萬，新增2萬865例確診者。而港府今日宣布，除維持口罩令外，明日起取消大部分防疫限制，包括入境強制核酸檢測，以及社交距離相關措施。（彭博）

    香港今日武漢肺炎確診人數再次突破2萬，新增2萬865例確診者。而港府今日宣布，除維持口罩令外，明日起取消大部分防疫限制，包括入境強制核酸檢測，以及社交距離相關措施。（彭博）

    2022/12/28 20:18

    〔即時新聞／綜合報導〕香港今（28）日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數再次突破2萬，新增2萬865例確診者。而香港政府今日宣布，除維持口罩令外，明日起取消大部分防疫限制，包括入境強制核酸檢測，以及社交距離相關措施。

    綜合外媒報導，香港今天單日確診者達2萬865例，比昨天增加2239人，其中包含境外移入1176例，創歷史新高。至於死亡人數，今日新增59名患者死亡，累計死亡人數為1萬1621人，致死率為0.46%。

    另外，香港特區行政長官李家超今日召開「應對疫情指導及協調組」記者會，公布明日起即取消「疫苗通行證」以及「限聚令」等維持社交距離措施，也取消密切接觸者須隔離檢疫的規定；而明日起入境香港者，除了不用強制核酸檢測，也不再強制填寫健康申報，改為向入境者發出「自行快篩」到第5天的健康建議。目前所有防疫措施只維持口罩令。

    澳門疫情方面，根據應變協調中心數據，昨日武漢肺炎確診者共增加86例，其中有2名患者死亡，均為高齡女性，年齡為91歲跟94歲。

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