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    武漢肺炎》香港日增1.61萬例 爭取1/8與中國初步通關

    香港今日新增1萬6186例武漢肺炎確診，比昨日減少4044例。而香港政務司司長陳國基1日表示，將盡力爭取於1月8日與中國的初步通關。（彭博）

    香港今日新增1萬6186例武漢肺炎確診，比昨日減少4044例。而香港政務司司長陳國基1日表示，將盡力爭取於1月8日與中國的初步通關。（彭博）

    2023/01/03 19:37

    〔即時新聞／綜合報導〕香港今（3）日新增1萬6186例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，比昨日減少4044例。隨著香港特首李家超去年12月24日從北京述職後宣佈，爭取今年1月中前落實通關，香港政務司司長陳國基1日表示，將盡力爭取於1月8日與中國的初步通關。

    綜合外媒報導，香港過去接連幾日破2萬例確診，今天單日降到1萬6186例，比昨天劇降4044人，境外移入也降至324例；然而死亡人數上，今日新增75名患者死亡，創去年4月8日以來單日新高，7日內平均死亡人數升到65.1人，總計死亡人數達1萬2018人。

    另外，隨著香港與中國放寬防疫措施，在隔離通關要求實行近3年後，香港政務司司長陳國基今年元旦表示，將盡力爭取最早於1月8日落實與中國的初步通關。陳國基也說，在通關初期往來人數會有配額限制，所有旅客皆須進行核酸檢測，並提交陰性證明才可過關。

    然而，中國近日放寬防疫措施後，導致疫情出現再度復甦的跡象，有許多專家擔憂，中港通關後可能提高香港疫情惡化的風險。

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