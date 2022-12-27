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    武漢肺炎》香港單日1.86萬確診 澳門74確診7病歿

    香港今日新增1萬8626例武漢肺炎確診，確診病例數連續3天下降。澳門昨日武漢肺炎確診者則新增74例，其中有7名患者死亡。（彭博）

    香港今日新增1萬8626例武漢肺炎確診，確診病例數連續3天下降。澳門昨日武漢肺炎確診者則新增74例，其中有7名患者死亡。（彭博）

    2022/12/27 21:31

    〔即時新聞／綜合報導〕香港今（27）日新增1萬8626例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診，新增病例數連3天下降。澳門公布昨日武漢肺炎確診者則新增74例，其中有7名患者死亡。

    綜合外媒報導，香港目前武漢肺炎確診者連續3日下降，今天單日確診者攀到1萬8626例，比昨天減少約800人，稍降3.98%，不過境外移入仍有990例，為放寬入境後新高。至於死亡人數，今日新增53名患者死亡，累計死亡人數為1萬1562人，致死率為0.46%。

    另外，中國國家衞健委昨晚發佈公告，除了將「武漢肺炎」從「新型冠狀病毒『肺炎』」更名為「新型冠狀病毒『感染』」，也解除《中華人民共和國傳染病防治法》對疫情所採取的「甲類傳染病」預防控制措施，包括對確診者不再實施隔離措施，也不再判定密切接觸者以及不再劃定高低風險區等。

    澳門疫情方面，根據應變協調中心數據，昨日武漢肺炎確診者共增加74例，其中有7名患者死亡，為1男6女，年齡介於79歲到103歲。

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