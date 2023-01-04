中國搶藥潮蔓延海外 法國急令禁網路販賣退燒藥至元月底

中國疫情肆虐，在民眾搶購下，退燒止痛藥缺乏的「藥荒」情況蔓延至海外，法國新宣布禁止網路販賣退燒藥，希望能緩解相關藥品緊張。（法新社）

2023/01/04 23:28

〔編譯楊芙宜／台北報導〕法國國際廣播電台（RFI）4日報導，法國政府今天下令禁止網上銷售以「乙醯胺酚」（Paracetamol或Acetaminophen，另譯撲熱息痛）為主成分的藥品，禁令效期至1月底；法國這種日常廣泛使用的止痛退燒藥罕見出現斷貨問題，且根據法國官方公報，相關藥品供應吃緊的情況竟然已持續了6個多月。在台灣「乙醯胺酚」已經是公開配方的學名藥，常見的商品名稱有普拿疼、泰諾、斯斯等。

法國政府在《官方公報》上公布，在2023年1月31日之前，暫停通過網路銷售撲熱息痛的銷售許可。這項指令稱注意到「以撲熱息痛為基礎的藥品的緊張狀況已經持續了6個多月」，尤其是針對兒童的撲熱息痛藥，並坦承「法國衛生當局採取的各種措施，無論多麼有效，迄今都未能改善藥品緊俏情況」。

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幾個月來，法國國家藥品安全局（ANSM）一直要求法國藥劑師針對每個病人的撲熱息痛進行定量銷售。法國衛生部去年12月已示警，雖然採取了特定措施，情況仍然「複雜」，幾週內都無法解決撲熱息痛缺貨的問題。

法新社報導，法國政府在上述政令中強調中國疫情日益惡化狀況，在中國當局突然解除嚴厲的「清零」防疫限制後，中國的新冠病毒病例數正在爆炸性成長。中國政府已禁止出口撲熱息痛藥品，中國生產了全世界藥物所使用的大部分活性成分。

法國藥理與流行病學家貝高教授（Bernard Begaud）上週預估，法國藥房撲熱息痛和布洛芬再一個月恐將會短缺。法國國家藥品安全局從去年10月開始告誡醫生要減少撲熱息痛的用量，當時已有呼聲應限制每人不得購得2包以上，但當地藥房都沒有採取限購措施。

根據中國官媒央視新聞聯播，中國國務院常務會議3日召開，會議指出「要千方百計提高醫療、防疫物資供給能力」，支持重點企業滿負荷生產，加強藥品等物資調配，保障醫療機構、農村地區等需求。

中國當前防疫能量吃緊，缺藥情況仍普遍。儘管北京、重慶、廣州等大城市表示染疫高峰已過，但重症高峰往往會在感染人數高峰後幾週才出現。中國農曆春節返鄉的「春運」即將在7日啟動，也為疫情第2波高峰帶來變數。央視新聞日前報導，春節城鄉之間人口的大規模流動，勢必會導致COVID-19的快速傳播。

香港明報3日報導，港人常用退燒藥「必理痛」（Panadol，台灣譯名普拿疼，中國譯名必理通）的搶購潮近日蔓延至其他品牌，發現「樂信」等大品牌含撲熱息痛成分的止痛退燒藥基本上缺貨，只剩一至兩間仍有小量存貨，必理痛其他配方如腰背及關節痛、經痛配方亦全數售罄。

報導說，香港、九龍藥房總商會表示約7成顧客是幫中國親友買藥，每次購入4至5盒。

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