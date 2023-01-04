變異株XBB.1.5也在美國出現 專家示警：傳播速度有史以來最快

美國CDC表示，病毒變異株「XBB.1.5」造成去年12月的染疫率從4%飆升至40%，專家預測將下來會有另一波大流行，老人的入院率將是觀測指標。圖為搭乘紐約地鐵的美國人。（歐新社）

2023/01/04 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病控制與預防中心（CDC）於去年12月30日在武肺（新型冠狀病毒病，COVID-19）變化監測儀表板發現與病毒變異株「XBB.1.5」相關的染疫率在12月從4%飆升至40%。專家坦言，XBB.1.5肆虐的速度之快可說是前所未有，是截至目前為止散播速度最快的病毒株。

根據《CNN》 報導，來自華盛頓大學醫學院病毒實驗室的COVID-19定序主任羅喬杜里（Pavitra Roychoudhury）表示，過去幾個月以來，我們還沒看過以這種速度傳播的變異株。她認為這株變異株很可能導致美國境內的染疫數大增，儘管目前尚不清楚這一規模會多大。

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而「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）透露，雖然人們擔心中國邊境解封後會造成另一波新疫情的擴散，專家指出「XBB.1.5」似乎已在美國出現，於去年10下旬在紐約和康乃狄克州首次被發現。

西雅圖福瑞德哈金森腫瘤研究中心（Fred Hutchinson Cancer Center）的計算生物學教授貝佛德（Trevor Bedford）則是指出，「XBB.1.5」散播的速度和它的遠親「BA.5」非常相似，他預估「XBB.1.5」將在未來幾週內將快速增加，而老年人的入院率將是最好的觀測指標。

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