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    稱中國病毒數據不足 美針對中港澳旅客祭防疫新規

    多倫多皮爾森國際機場。（路透）

    多倫多皮爾森國際機場。（路透）

    2022/12/29 08:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近來武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度爆發，美國疾病管制暨預防中心（CDC）對此宣布新規，針對所有來自中國和港澳2歲以上的旅客，均從明年1月5日起要求出示2日內篩檢陰性證明，且直飛航班或間接航班均適用。

    美國疾病管制暨預防中心（CDC）當地時間28日宣布，由於中國欠缺足夠和透明的流行病學與病毒基因定序數據，恐怕會影響對新變種的識別，因此CDC將對來自中國、香港特別行政區與澳門特別行政區的旅客，要求提出搭機前2天內篩檢陰性證明，10天以上曾篩檢陽性的旅客，則可提出康復證明文件，以在中國病例激增期間，減緩疫情在美國的傳播，CDC強調相關數據對有效監測病例和減少新變種入侵的面向上相當重要。

    CDC表示，美東時間明年1月5日開始，所有來自中國港澳2歲以上航空旅客，都必須在離開中國、香港或澳門前2天內，向航空公司出示篩檢陰性證明，可由PCR篩檢或遠端醫療服務監督下的抗原快篩，該規定不分國籍或疫苗接種狀況，也適用於從中國出發透過第三國中轉，或是過境美國的旅客。

    另外除了來自中國的直飛班機，該要求也適用於過去10天內曾到過中國，並在仁川國際機場、多倫多皮爾森國際機場或溫哥華國際機場轉機的旅客，原因在於這三處機場涵蓋大多數來自中國和港澳的旅客。

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