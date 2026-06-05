國中會考5A考生1.6萬人占9.04％ 712人拿下5A6級分

國中會考今公布成績，教育部國教署長彭富源（右）與台師大心測中心主任陳柏熹（中）、心測中心副主任曾芬蘭（左）舉行記者會說明成績統計結果。（記者林曉雲攝）

全國18萬多名考生參加的國中教育會考今（5）日公布成績。根據台師大心測中心統計，今年5A考生共有1萬6293人，占全體考生9.04％，較去年減少；其中獲得最高成績5A6級分者有712人，占0.4％。至於5科皆為待加強的5C考生則有1萬490人，占5.82％。

教育部國教署長彭富源與台師大心測中心主任陳柏熹等人今天舉行記者會說明成績統計結果。國中教育會考成績採國文、英語、數學、社會及自然5科計分，成績分為精熟（A）、基礎（B）及待加強（C）3等級，並再細分A++、A+、A、B++、B+及B等標示；寫作測驗則分為1至6級分。

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心測中心副主任曾芬蘭表示，今年各科「精熟級」比例介於17.41％至24.56％，「基礎級」比例介於47.32％至65.39％，「待加強」比例介於11.90％至29.31％。其中國文待加強比例11.90％最低，社會13.58％，自然21.06％，數學25.27％，英語29.31％最高。

曾芬蘭表示，會考除作為升學依據外，也能反映學生學力發展趨勢，觀察13年來的學力變化趨勢，各科待加強比例普遍下降，數學與社會科待加強降低幅度超過6％（分別降低8.1％與6.4％），國文、英語與自然科降低幅度超過4％（分別是5.4％、4.4％、4.2％）顯示學生學習表現穩定進步，也是第一線教師長期投入教學的成果。

陳柏熹則表示，近年會考題目可見，自然及數學著重於探究型題目，強調培育學生具有思考能力，能利用工具和自主學習，在AI社會中具有重要性。

彭富源提醒，高中免試入學作業即將展開，考生可於6月20日至26日查詢個人序位並選填志願，7月8日公告免試入學分發結果，7月10日辦理報到。考生及家長可參考成績與個人興趣、能力及志向，審慎選擇適合的升學進路。

國中會考今公布成績，台師大心測中心副主任曾芬蘭說明13年來的學力變化，各科待加強比例普遍下降。（記者林曉雲攝）

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