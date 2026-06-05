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    中高齡成續航主力！北市勞動局6/10辦企業高峰會 鼓勵翻轉用人思維

    2026/06/05 10:57 記者孫唯容／台北報導
    勞動局長王秋冬說，企業用人觀念要跟著人口結構翻轉，「年齡不應該是限制，而是經驗值。」示意圖。（彭博）

    勞動局長王秋冬說，企業用人觀念要跟著人口結構翻轉，「年齡不應該是限制，而是經驗值。」示意圖。（彭博）

    少子化與高齡化衝擊企業人才佈局，即使進入畢業求職季，企業卻依然面臨「有職缺、有訂單、找不到新鮮人」的人力危機，超高齡社會翻轉人口結構，中高齡人力已然成為企業續航關鍵。台北市勞動局與就業服務處為協助企業活化人力，將於6月10日舉辦「全齡共融 台北領航－友善企業高峰會」，今年匯集亞洲先進國家日本與新加坡的世代共融觀點、以及獲得台北市友善企業認證的標竿企業實際案例，從人才思維、共融職場到永續策略三大議程，為企業打造最具知識與實務含量的高峰盛會。

    勞動局長王秋冬表示，過去許多企業認為，僱用中高齡與高齡員工是「社會責任」，甚至擔心被貼上「老」標籤，但台灣已在2025年正式邁入超高齡社會，北市更是65歲以上人口比率最高的縣市，企業用人觀念要跟著人口結構翻轉，「年齡不應該是限制，而是經驗值。」打造全齡共融友善職場，將是企業續航勞動力、落實永續經營的關鍵。

    本次高峰會由上午場「Behind the Trend超高齡時代人才思維」揭開序幕，特別邀請新加坡Ageing Asia總經理Sylwin Angdrew分享國際趨勢與銀髮經濟；日本AOI Care總經理加藤忠相剖析高齡職場與健康支持；最後由PwC人資董事長桂竹安指引企業人才布局思維。

    下午場議程由「Beyond the Trend中高齡友善全齡職場」及「Riding The Trend打造永續力的競爭策略」接力登場，從媒體及企業角度，指引企業如何運用友善職場制度措施，將中高齡員工的「經驗值」重塑為企業的「新體質」。先由《商業周刊》揭曉企業全齡友善職場的媒體觀察，再由三商家購（零售）、新光吳火獅紀念醫院（醫療）、迪芬尼聲學科技（製造）、富台工程（營建）、美商德盟全球凱展（會展服務）等五家跨產業的北市友善企業接力登場無私分享；最後邀請KPMG安侯永續創新張凱柔經理帶入企業ESG觀點，凸顯善用中高齡與高齡員工，不僅是企業缺工對策，更是企業永續策略的關鍵價值。

    值得關注的是，高峰會當天將首播《續航世代：企業神隊友，臺北挺你！》，揭開今年度台北市中高齡者暨高齡者友善企業認證「創新指標、首次頒發獎金、增加兩年效期」等首創特色。

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