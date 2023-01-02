為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國CDC發布旅遊警告 籲民眾重新考慮是否前往中國

    針對中國從2023年1月8日起解除防疫隔離限制，美國疾病管制與預防中心（CDC） 近日發布旅遊警告，要求美國人重新考慮是否前往中國。（美聯社）

    針對中國從2023年1月8日起解除防疫隔離限制，美國疾病管制與預防中心（CDC） 近日發布旅遊警告，要求美國人重新考慮是否前往中國。（美聯社）

    2023/01/02 15:11

    〔編譯盧永山／綜合報導〕針對中國從2023年1月8日起解除防疫隔離限制，美國疾病管制與預防中心（CDC）近日發布旅遊警告，要求美國人重新考慮是否前往中國。

    美國CDC勸告美國人重新考慮前往中國，主要因為中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例迅速增加，而醫療資源有限；美國CDC並要求，如果美國人必須前往中國，務必打好補強疫苗，備妥退燒藥等隨身防護藥品，進出人多的地方，務必戴上口罩。

    美國CDC在近日還宣布，從1月5日起，從中國入境美國的旅客，不論是否打過疫苗，都必須提供入關前48小時內的武肺病毒檢測結果，呈陰性反應才准入境。這項規定適用範圍包括從中國、香港和澳門出發的旅客，2歲以下兒童除外；旅行前10天曾在中、港、澳停留過，或經首爾、多倫多和溫哥華轉機入境美國者同樣適用。

    中國原本規定入境人員先在旅館隔離5天，回家後自我健康管理3天，但這項規定自1月8日起廢止。香港的防疫規定，也將幾乎完全撤銷。

    美國CDC表示，近來中國的染疫人口激增，中國政府對病例的統計數據，不夠透明。隨著病例增加，令人憂慮的新變種病毒出現機率也跟着大增。美國CDC指出，中國的病毒檢測趨緩，病例報告也減少，又幾乎不和外界分享病毒基因排序資料，這都會延誤發現新變種病毒。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國管制中國入境者 學者：意在施壓北京公開疫情數據
    2022/12/29 20:20

    美國管制中國入境者 學者：意在施壓北京公開疫情數據
    稱中國病毒數據不足 美針對中港澳旅客祭防疫新規
    2022/12/29 08:15

    稱中國病毒數據不足 美針對中港澳旅客祭防疫新規

    郭婷筠激瘦身材 曝懷胎五個月沒人信
    近4千萬兒童沒打疫苗！ WHO警告：麻疹成全球迫切威脅
    2022/11/24 13:35

    近4千萬兒童沒打疫苗！ WHO警告：麻疹成全球迫切威脅
    美6/12起入境免採陰報告 外交部提醒一件事
    2022/06/11 15:33

    美6/12起入境免採陰報告 外交部提醒一件事

    首款碳中和萊塞爾纖維 助不織布業實現環境永續
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播