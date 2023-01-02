美國CDC發布旅遊警告 籲民眾重新考慮是否前往中國

針對中國從2023年1月8日起解除防疫隔離限制，美國疾病管制與預防中心（CDC） 近日發布旅遊警告，要求美國人重新考慮是否前往中國。（美聯社）

2023/01/02 15:11

〔編譯盧永山／綜合報導〕針對中國從2023年1月8日起解除防疫隔離限制，美國疾病管制與預防中心（CDC）近日發布旅遊警告，要求美國人重新考慮是否前往中國。

美國CDC勸告美國人重新考慮前往中國，主要因為中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例迅速增加，而醫療資源有限；美國CDC並要求，如果美國人必須前往中國，務必打好補強疫苗，備妥退燒藥等隨身防護藥品，進出人多的地方，務必戴上口罩。

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美國CDC在近日還宣布，從1月5日起，從中國入境美國的旅客，不論是否打過疫苗，都必須提供入關前48小時內的武肺病毒檢測結果，呈陰性反應才准入境。這項規定適用範圍包括從中國、香港和澳門出發的旅客，2歲以下兒童除外；旅行前10天曾在中、港、澳停留過，或經首爾、多倫多和溫哥華轉機入境美國者同樣適用。

中國原本規定入境人員先在旅館隔離5天，回家後自我健康管理3天，但這項規定自1月8日起廢止。香港的防疫規定，也將幾乎完全撤銷。

美國CDC表示，近來中國的染疫人口激增，中國政府對病例的統計數據，不夠透明。隨著病例增加，令人憂慮的新變種病毒出現機率也跟着大增。美國CDC指出，中國的病毒檢測趨緩，病例報告也減少，又幾乎不和外界分享病毒基因排序資料，這都會延誤發現新變種病毒。

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