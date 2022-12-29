美國管制中國入境者 學者：意在施壓北京公開疫情數據

27日在北京首都機場準備降落的客機。（歐新社檔案照）

2022/12/29 20:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府28日宣布，明年1月5日起，要求所有來自中國的入境旅客須出示一定時效內的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢測陰性證明。專家指出，美國這項措施，更大的目的在於施壓中國政府提供透明的疫情數據。

中國放棄「清零」防疫政策後國內感染人數持續暴增，令一些科學家擔心，中國疫情升溫可能導致病毒出現新的突變種。美國明尼蘇達州梅奧醫學中心臨床病毒學主任賓尼克（Matthew Binnicker）說，「我們希望避免突變病毒株進入美國，像我們在Delta或Omicron變異株所見的那樣的傳播情況。」

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不過，約翰霍普金斯大學公衛學院傳染病學教授道迪（David Dowdy）認為，美國疾病管制暨預防中心（CDC）此舉，或許更在於加強施壓中國分享更多疫情資訊，「我不認為這將對減緩新冠病毒傳播會有重大影響」，因為美國國內已經大量傳播了。

CDC宣布這項入境管制措施時就指出，因為缺乏中國提供適當且透明的資訊，包括目前在中國流行的病毒株基因序列資訊，「這些資料攸關有效監測感染上升情況，降低新的高關注變異株（variant of concern）傳入的機會」。

《美國之音》引述喬治城大學法學院教授、世界衛生組織公共衛生法暨人權協調中心主任高斯丁（Lawrence Gostin）看法，認為美國採取入境管制措施是合理、恰當，「應該立即實施」，而非等到1月5日，他說，甚至應該將病毒檢測陰性證明時效，縮小到離開中國前24小時，且2歲以下嬰幼兒也應該檢測。

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