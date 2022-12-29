為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國管制中國入境者 學者：意在施壓北京公開疫情數據

    27日在北京首都機場準備降落的客機。（歐新社檔案照）

    27日在北京首都機場準備降落的客機。（歐新社檔案照）

    2022/12/29 20:20

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府28日宣布，明年1月5日起，要求所有來自中國的入境旅客須出示一定時效內的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒檢測陰性證明。專家指出，美國這項措施，更大的目的在於施壓中國政府提供透明的疫情數據。

    中國放棄「清零」防疫政策後國內感染人數持續暴增，令一些科學家擔心，中國疫情升溫可能導致病毒出現新的突變種。美國明尼蘇達州梅奧醫學中心臨床病毒學主任賓尼克（Matthew Binnicker）說，「我們希望避免突變病毒株進入美國，像我們在Delta或Omicron變異株所見的那樣的傳播情況。」

    不過，約翰霍普金斯大學公衛學院傳染病學教授道迪（David Dowdy）認為，美國疾病管制暨預防中心（CDC）此舉，或許更在於加強施壓中國分享更多疫情資訊，「我不認為這將對減緩新冠病毒傳播會有重大影響」，因為美國國內已經大量傳播了。

    CDC宣布這項入境管制措施時就指出，因為缺乏中國提供適當且透明的資訊，包括目前在中國流行的病毒株基因序列資訊，「這些資料攸關有效監測感染上升情況，降低新的高關注變異株（variant of concern）傳入的機會」。

    《美國之音》引述喬治城大學法學院教授、世界衛生組織公共衛生法暨人權協調中心主任高斯丁（Lawrence Gostin）看法，認為美國採取入境管制措施是合理、恰當，「應該立即實施」，而非等到1月5日，他說，甚至應該將病毒檢測陰性證明時效，縮小到離開中國前24小時，且2歲以下嬰幼兒也應該檢測。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    輝瑞新冠口服藥難求 中國1盒炒至6.6萬
    2022/12/29 16:28

    輝瑞新冠口服藥難求 中國1盒炒至6.6萬
    就是針對中國！ 王必勝：資訊不透明要防新變異株
    2022/12/29 14:59

    就是針對中國！ 王必勝：資訊不透明要防新變異株

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    多國微博PO文「歡迎中國客」 網友高潮︰小日本多學大國格局
    2022/12/29 14:51

    多國微博PO文「歡迎中國客」 網友高潮︰小日本多學大國格局
    自由說新聞》嚴防新變種病毒！ 美國跟進管制中國旅客入境
    2022/12/29 11:27

    自由說新聞》嚴防新變種病毒！ 美國跟進管制中國旅客入境

    肉品專家黑橋牌帶你品嚐年味
    中國邊境解封 法總統下令採取必要措施
    2022/12/29 10:30

    中國邊境解封 法總統下令採取必要措施
    一個班機52％陽性！ 義大利下令對中國入境者強制篩檢
    2022/12/29 06:25

    一個班機52％陽性！ 義大利下令對中國入境者強制篩檢
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播