侵烏以來最致命遇襲之一 俄63士兵死亡引爆國內怒火

海馬斯發射示意圖。（美聯社）

2023/01/03 07:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯2日在侵烏戰爭中遭到致命襲擊，俄方宣稱有63人喪生，國內因此砲聲隆隆。

《路透》報導，俄國國防部週一承認，有63名士兵因烏克蘭襲擊而喪生，俄羅斯國內的部落客要求懲罰指揮官，因為他們把士兵安置在彈藥庫旁。俄羅斯國防部表示，事件發生於烏東城市馬基伊夫卡（Makiivka），該地遭烏克蘭使用美製海馬斯（HIMARS）發射出的火箭擊中。

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烏克蘭方面表示，死傷人數高達數百人，與俄方提出的數字相差甚遠。

烏東前親俄軍官、知名俄國國家主義軍事部落客吉爾金（Igor Girkin）表示，事發地點一旁是彈藥庫，而且明明是軍事設施，卻沒有做好偽裝。另外也有當地知名部落客痛批，到底是誰想出要把大量士兵安置在同一棟建物裡。

怒火還延燒到國會，有俄國議員要求軍方對烏克蘭與北約執行報復，並進行嚴格的內部分析，另外還有議員要求指揮階層負起法律責任。

報導特別提到這次事件相當特殊，俄國幾乎從未承認因單一事件釀成數十人死亡，即便公布，數字也都很低，像是先前莫斯科號遭擊沉，莫斯科也僅承認有1人死亡。

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