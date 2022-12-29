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    俄軍剛放話飛彈用不完 烏軍打下巡弋飛彈影片馬上曝光

    今日俄羅斯再向烏克蘭猛射至少120枚巡弋飛彈，網上傳出在這次飛彈襲擊中，烏克蘭士兵使用便攜式防空飛彈擊毀俄軍巡弋飛彈的畫面。（圖擷取自Ukraine Weapons Tracker 推特）

    今日俄羅斯再向烏克蘭猛射至少120枚巡弋飛彈，網上傳出在這次飛彈襲擊中，烏克蘭士兵使用便攜式防空飛彈擊毀俄軍巡弋飛彈的畫面。（圖擷取自Ukraine Weapons Tracker 推特）

    2022/12/29 18:59

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，今（29）日俄羅斯再向烏克蘭猛射至少120枚巡弋飛彈，造成多個城市斷電與多人傷亡。而網上也傳出在這次飛彈襲擊中，烏克蘭士兵使用便攜式防空飛彈擊毀俄軍巡弋飛彈的畫面。

    根據美國有線電視新聞網《CNN》今日報導，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，俄羅斯今日向烏克蘭各地城市發射120多枚巡弋飛彈，基輔（Kyiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、利維夫（Lviv）等城市都受到程度不一的攻擊，造成停電與人員傷亡。

    而長期追蹤俄烏戰爭武器的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」今日在推特上PO出一段影片表示，烏克蘭士兵在今日的襲擊中，使用9K38針式（Igla）便攜式防空飛彈擊落一枚俄羅斯發射的巡弋飛彈。

    片中可見烏克蘭士兵發射兩枚防空飛彈，首枚未命中，下一枚則精準擊中巡弋飛彈，在空中爆炸。而烏軍擊落的巡弋飛彈眾說紛紜，可能是Kh-101、Kh-55或3M-54「口徑」巡弋飛彈。這三款巡弋飛彈都不具備超音速能力，因此攔截成功機率較大。

    而先前俄羅斯國防部才透過Telegram官方帳號，發佈黑海軍艦發射飛彈的照片，表示「我們有用不完的『口徑』巡弋飛彈」。

    片中可見烏克蘭士兵發射兩枚防空飛彈，首枚未命中，下一枚則精確擊中巡弋飛彈，在空中爆炸。（圖擷取自Ukraine Weapons Tracker 推特）

    片中可見烏克蘭士兵發射兩枚防空飛彈，首枚未命中，下一枚則精確擊中巡弋飛彈，在空中爆炸。（圖擷取自Ukraine Weapons Tracker 推特）

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