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    烏克蘭開發戰鬥無人機 官員：將大幅改寫無人機戰局

    烏克蘭官員透露，該國正在研究、開發戰鬥無人機，「我能說，2月或3月有關無人機的情勢將大幅改變」。圖為10月27日哈爾科夫展示居民集資購買的戰鬥無人機。（歐新社檔案照）

    烏克蘭官員透露，該國正在研究、開發戰鬥無人機，「我能說，2月或3月有關無人機的情勢將大幅改變」。圖為10月27日哈爾科夫展示居民集資購買的戰鬥無人機。（歐新社檔案照）

    2022/12/28 23:07

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭政府表示，烏國已經採購約1400架無人機，多為偵察無人機，但是烏國也正計畫開發戰鬥無人機，可攻擊俄國用於烏國戰場的自殺式無人機。

    《美聯社》28日報導，烏克蘭數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）近日接受訪問，形容俄羅斯在烏克蘭的戰爭，是網路時代的第一場大戰，他歸功無人機和如美國富豪馬斯克（Elon Musk）的「星鏈（Starlink）衛星網路系統，改寫了這場戰爭的面貌。

    費多羅夫說，烏國政府已採購如用於情蒐、戰場偵察的Fly Eye這類無人機，「現在我們或多或少都配備了偵察無人機，下一階段是攻擊無人機」，「包括自殺式無人機以及可飛3到10公里攻擊目標的無人機」。

    他預期未來會有「更多攻擊無人機的任務」，但是未進一步詳述。他說，烏克蘭正在研究、開發戰鬥無人機，「我能說，2月或3月有關無人機的情勢將大幅改變」。

    俄羅斯政府指控烏國利用無人機攻擊其軍事基地，最近如26日俄軍在距離烏國邊境超過600公里的恩格斯（Engels）空軍基地，擊落一架來襲無人機，無人機殘骸造成3名俄軍喪生，但是軍機無損傷。該基地駐有執行轟炸烏克蘭行動的可攜帶核彈的「圖-95（Tu-95）」和「圖-160（Tu-160）」戰略轟炸機。烏克蘭從未正式承認對俄國境內執行這類無人機攻擊行動。

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